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Détention provisoire requise Drame à Berthoud : la victime a-t-elle été délibérément poussée sous le train?

ATS

9.5.2026 - 13:36

L'homme mort jeudi soir après avoir été happé par un train à la gare de Berthoud a été identifié. Il s'agit d'un Ukrainien âgé de 47 ans domicilié dans le canton de Berne. 

Selon les premières constatations, la victime s'est retrouvée sur les voies dans des circonstances encore indéterminées (images d’illustration).
Selon les premières constatations, la victime s'est retrouvée sur les voies dans des circonstances encore indéterminées (images d’illustration).
KEYSTONE
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Keystone-SDA, Rédaction blue News

09.05.2026, 13:36

Le ministère public a annoncé samedi avoir requis la mise en détention provisoire d'un homme impliqué dans l'affaire, une décision qui laisse entendre que les enquêteurs n'écartent pas la piste criminelle.

Cet individu faisait partie d'un groupe de personnes présentes sur le quai au moment des faits, toutes placées en garde à vue dans la foulée. L'un d'eux a toutefois été remis en liberté dès vendredi.

«Circonstances peu claires». Un homme décède après avoir été heurté par un train à Berthoud

«Circonstances peu claires»Un homme décède après avoir été heurté par un train à Berthoud

Selon les premières constatations, la victime s'est retrouvée sur les voies dans des circonstances encore indéterminées. Malgré un freinage d'urgence, le train à l'entrée en gare l'a percutée de plein fouet. L'homme est décédé sur place.

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