Des déformations sur le flanc de la montagne, des fissures dans l'asphalte puis tout s'accélère : dans le sud-ouest de la Chine, un pont autoroutier s’est soudainement effondré. Comment en est-on arrivé là ?

Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine ! Suite à un glissement de terrain, un nouveau pont s'est effondré dans le sud-ouest de la Chine. 12.11.2025

DPA dpa

Suite à un glissement de terrain, un nouveau pont s'est effondré dans le sud-ouest de la Chine. Une partie du pont autoroutier Hongqi, long de plus de 750 mètres, s'est écroulée sur l'un des deux côtés de la rivière, ont annoncé les autorités de la ville de Barkam, dans la province du Sichuan. Personne n'a été blessé dans l'incident survenu mardi après-midi (heure locale), car le pont était déjà fermé à la circulation.

Les médias sociaux chinois et la télévision nationale chinoise ont montré des images montrant des piliers près de la rive céder et une partie du pont se détacher. Un épais nuage de poussière s'est ensuite élevé.

Fissures dans l'asphalte

Comme l'ont expliqué les autorités, le versant de la montagne près du pont s'était déjà déformé avant l'accident. Lors d'un contrôle effectué lundi, des fissures ont été découvertes dans la chaussée. Par conséquent, le pont a été fermé pour une durée indéterminée sur le tronçon de l'autoroute 317. Le trafic a été dévié.

Le pont de Hongqi est situé non loin de la centrale hydroélectrique en construction de Shuangjiangkou, dans le district autonome de Ngawa. L'ouvrage, haut de 172 mètres, surplombe le fleuve Dadu. Selon l'entreprise de construction, ce n'est qu'en janvier de cette année que le vide au milieu du pont a été comblé, ce qui a permis d'achever la construction. D'autres enquêtes sur l'effondrement du pont sont en cours, a rapporté l'agence de presse étatique Xinhua.