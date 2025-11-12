Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fissures dans l'asphalte Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !

dpa

12.11.2025 - 05:04

Des déformations sur le flanc de la montagne, des fissures dans l'asphalte puis tout s'accélère : dans le sud-ouest de la Chine, un pont autoroutier s’est soudainement effondré. Comment en est-on arrivé là ?

Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !

Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !

Suite à un glissement de terrain, un nouveau pont s'est effondré dans le sud-ouest de la Chine.

12.11.2025

DPA

12.11.2025, 05:04

12.11.2025, 14:35

Suite à un glissement de terrain, un nouveau pont s'est effondré dans le sud-ouest de la Chine. Une partie du pont autoroutier Hongqi, long de plus de 750 mètres, s'est écroulée sur l'un des deux côtés de la rivière, ont annoncé les autorités de la ville de Barkam, dans la province du Sichuan. Personne n'a été blessé dans l'incident survenu mardi après-midi (heure locale), car le pont était déjà fermé à la circulation.

Les médias sociaux chinois et la télévision nationale chinoise ont montré des images montrant des piliers près de la rive céder et une partie du pont se détacher. Un épais nuage de poussière s'est ensuite élevé.

Fissures dans l'asphalte

Comme l'ont expliqué les autorités, le versant de la montagne près du pont s'était déjà déformé avant l'accident. Lors d'un contrôle effectué lundi, des fissures ont été découvertes dans la chaussée. Par conséquent, le pont a été fermé pour une durée indéterminée sur le tronçon de l'autoroute 317. Le trafic a été dévié.

Le pont de Hongqi est situé non loin de la centrale hydroélectrique en construction de Shuangjiangkou, dans le district autonome de Ngawa. L'ouvrage, haut de 172 mètres, surplombe le fleuve Dadu. Selon l'entreprise de construction, ce n'est qu'en janvier de cette année que le vide au milieu du pont a été comblé, ce qui a permis d'achever la construction. D'autres enquêtes sur l'effondrement du pont sont en cours, a rapporté l'agence de presse étatique Xinhua.

Les plus lus

«C'est quelque chose à quoi je réfléchis avec beaucoup d'attention, croyez-moi»
Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !
Star Academy : Nikos Aliagas dévoile les folles exigences d'une star américaine
Un missile révolutionnaire de 65 centimètres doit mettre en échec Poutine
Tollé à Zurich : un marché de Noël interdit l'argent liquide