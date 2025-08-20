Vienne a été désignée mercredi pour accueillir l'édition 2026 du concours Eurovision de la chanson, a annoncé la radio-télévision publique ORF, organisatrice de l'événement planétaire, prévu en mai prochain.

Après Bâle cette année, c'est Vienne qui accueillera en 2026 la finale de l'Eurosong. ATS

Keystone-SDA ATS

La capitale autrichienne, qui a déjà hébergé le plus grand télé-crochet du monde en 1967 et 2015, a été préférée à Innsbruck, dans le Tyrol, seule autre ville en lice.