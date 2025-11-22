  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vietnam Le bilan des inondations grimpe à 55 morts

ATS

22.11.2025 - 06:02

Le bilan des récentes pluies exceptionnelles au Vietnam a grimpé à au moins 55 morts en moins d'une semaine, selon un nouveau bilan publié samedi par le ministère de l'Environnement. Treize personnes restent portées disparues.

Les inondations ont durement touché diverses provinces vietnamiennes. En photo Nha Trang dans la province de Khahn Hoa.
Les inondations ont durement touché diverses provinces vietnamiennes. En photo Nha Trang dans la province de Khahn Hoa.
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 06:02

22.11.2025, 07:01

Le sud et le centre du pays asiatique ont enregistré des précipitations incessantes depuis la fin octobre, provoquant des inondations à répétition et laissant sous les eaux des destinations touristiques ainsi que des sites historiques.

Au moins 55 personnes ont été tuées depuis dimanche dans six provinces, notamment celle de Dak Lak, avec plus de 20 victimes, a indiqué le ministère.

Vendredi, les secours continuaient de venir en aide aux habitants réfugiés dans les arbres et sur les toits, d'après les médias d'Etat.

Malgré la décrue, plusieurs autoroutes sont toujours impraticables samedi, et quelque 300'000 personnes restent privées d'électricité, a précisé le ministère.

Entre janvier et octobre, les catastrophes naturelles ont fait 279 morts ou disparus au Vietnam et plus de 2 milliards de dollars de dégâts, selon des chiffres officiels.

Le pays connaît habituellement de fortes pluies entre les mois de juin et septembre, les scientifiques expliquant que le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Les plus lus

Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
L'Assemblée rejette à la quasi-unanimité le budget
Assaut d'amabilités entre Trump et Mamdani
Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!
Fribourg fait plier Lausanne sur un but litigieux, Ajoie épatant