Désastre météorologique Vietnam: le bilan des inondations grimpe à 90 morts

ATS

23.11.2025 - 04:29

Image des inondations à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, pris le 20 novembre dernier.
Image des inondations à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, pris le 20 novembre dernier.
ATS

Les récentes pluies diluviennes au Vietnam, qui ont causé d'importantes inondations, ont fait au moins 90 morts en une semaine, selon un nouveau bilan publié dimanche par le ministère de l'Environnement.

Keystone-SDA

23.11.2025, 04:29

23.11.2025, 05:24

Plus de 60 des 90 personnes tuées depuis le 16 novembre ont été recensées dans la province montagneuse de Dak Lak (centre), où les eaux ont inondé des dizaines de milliers d'habitations, de même source.

Le précédent bilan datant de samedi évoquait 55 victimes.

Le sud et le centre du pays d'Asie du Sud-Est subissent des précipitations incessantes depuis la fin octobre, entraînant des inondations à répétition et laissant sous les eaux des destinations touristiques ainsi que des sites historiques.

Des quartiers entiers ont été submergés dans la ville côtière de Nha Trang (sud) la semaine dernière. Et des glissements de terrain ont frappé les hauteurs autour de Da Lat (sud), lieu prisé des touristes.

Dimanche, plusieurs tronçons d'autoroutes restent impraticables en raison de crues ou de glissements, selon le ministère de l'Environnement, précisant qu'il en est de même pour les chemins de fer par endroits.

Encore plus de 129'000 usagers restent privés d'électricité par des coupures qui ont concerné jusqu'à un million de personnes la semaine passée.

Le ministère a estimé à environ 279 millions de francs les pertes économiques engendrées par les inondations dans cinq provinces.

Phénomènes extrêmes à répétition

Le Vietnam connaît habituellement de fortes pluies entre les mois de juin et septembre, les scientifiques expliquant que le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Pour chaque degré supplémentaire, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus, avec des retombées hydriques plus lourdes, préviennent les experts.

Entre janvier et octobre, les catastrophes naturelles ont fait 279 morts ou disparus au Vietnam et plus de 2 milliards de dollars (1,58 milliard de francs) de dégâts, selon des chiffres officiels.

Début octobre, le nord du pays avait déjà été frappé par d'importantes inondations après le passage des typhons Bualoi et Matmo, tous deux meurtriers.

Ce fut ensuite au tour de Kalmaegi de balayer le territoire début novembre, faisant là encore des victimes.

Fin octobre, la ville de Hué (centre), destination prisée des touristes pour son ancienne cité impériale, a battu le record national de précipitations qui datait de 1999, enregistrant jusqu'à 1,7 mètre de pluie en 24 heures.

