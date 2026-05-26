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Sécurité Ville de Genève: sanctions en hausse contre les e-trottinettes

ATS

26.5.2026 - 11:19

Le nombre de sanctions liées aux trottinettes électriques, 458, a augmenté de 21% l'année dernière en Ville de Genève. Au total, 310 engins non homologués ont été saisis, a affirmé mardi la police municipale.

Plus de 450 signalements en lien avec les trottinettes électriques ont été faits l'année dernière à Genève (archives).
Plus de 450 signalements en lien avec les trottinettes électriques ont été faits l'année dernière à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 11:19

26.05.2026, 11:47

Les contrôles ont été renforcés dans le cadre de la campagne e-mobilité, notamment dans les zones très fréquentées par les piétons. Autre dispositif lié aux deux-roues, 1263 épaves de vélos ont été retirées de l'espace public.

La police a également été en première ligne face aux cas de harcèlement de rue. L'année dernière, 169 signalements ont été observés. Ils ont abouti à 28 suivis personnalisés et deux accompagnements jusqu'à un dépôt de plainte.

Plus largement, la police municipale a poursuivi sa collaboration avec la police cantonale dans le cadre du Contrat local de sécurité (CLS). La lutte contre la délinquance de rue a vu une augmentation de 68% des heures d'engagement et de plus de 50% des interventions. L'activité policière liée au CLS a notamment explosé aux Grottes, à la Jonction et aux Eaux-Vives.

Au total, le nombre d'heures opérationnelles a progressé en un an de 8%, à plus de 169'000. Près de 110'000 ont porté sur des patrouilles pédestres et à vélo, en augmentation de 10%. De quoi renforcer la présence «d'une police de proximité qui doit être au contact de la population», dit la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis.

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