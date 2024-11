Du vin chaud, des bretzels et plus de 300 chalets: le marché de Noël de Strasbourg ouvre mercredi, avec comme chaque année une très forte affluence en perspective... et des inquiétudes en matière de sécurité.

Strasbourg accueille l'un des plus grands et anciens marchés de Noël d'Europe (archives). ATS

L'an dernier, 3,3 millions de visiteurs s'étaient rendus dans la capitale alsacienne pour flâner dans ses rues illuminées, admirer la cathédrale et repartir avec quelques souvenirs.

Une affluence qui n'a pas été sans poser problème, en particulier lors des pics de fréquentation les weekends, avec des parkings très vite combles et des accès compliqués à certains sites.

Cela a pu «créer de l'angoisse pour certaines personnes mais également des difficultés d'intervention» pour les secours ou les forces de l'ordre, a souligné le préfet du Bas-Rhin, Jacques Witkowski, lors d'une conférence de presse mardi.

Pour l'édition 2024, qui devrait de nouveau voir arriver des flots de touristes français et étrangers, le dispositif de sécurité a été adapté. Il suit des recommandations de la direction nationale de la sécurité publique formulées cet été et qui ciblent en particulier les zones particulièrement bondées.

Le samedi et le dimanche, un sens unique de circulation piéton sera ainsi instauré dans certaines rues tandis que sera retirée une zone destinée à se restaurer place Kléber, en plein centre, là où trône un majestueux sapin de 31 mètres de haut.

Et pendant toute la durée du marché, qui s'achève le 27 décembre, l'accès à la cathédrale, attraction touristique majeure, ne se fera plus que par la façade sud pour mieux répartir les flux de visiteurs.

Plus de 3 millions de visiteurs

En cas de très forte affluence – qui sera surveillée en temps réel par les forces de l'ordre, appuyées de drones – des mesures supplémentaires pourront être prises comme la fermeture de ponts piétons ou l'instauration d'un sens de circulation unique dans certaines rues.

Les automobilistes sont invités à laisser leurs voitures dans des parkings relais et à rejoindre le centre-ville en transports en commun. L'offre de stationnement a été augmentée de 2750 places, portant le total à plus de 14'200.

L'éventualité de mettre en place des QR codes à présenter pour circuler dans l'hypercentre, comme lors des Jeux olympiques de Paris, a en revanche été écartée car le but est de «préserver l'esprit de Noël» et «garder un événement qui est populaire, festif, ouvert à toutes et à tous», a souligné la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

Le souvenir de l'attentat de 2018

Le 11 décembre 2018, le marché de Strasbourg avait été endeuillé par un attentat commis par le jihadiste Chérif Chekatt, qui avait tué cinq personnes et en avait blessé 11 autres dans les rues bondées du centre-ville.

Cette année encore, plus d'un millier de personnes seront mobilisées pour assurer la sécurité dans la Grande-île, l'hyper centre de Strasbourg.

La mairie continue de mettre en oeuvre cette année les recommandations d'un jury citoyen afin de «créer un événement qui soit plus authentique, plus solidaire, plus écoresponsable», a expliqué début novembre Jeanne Barseghian.

L'objectif est de «renouer avec les traditions, de faire vivre Strasbourg, capitale de Noël dans les quartiers, de faire aussi une place plus large aux enfants et aux familles.»

Cette année, le thème retenu est «le temps de s'émerveiller», avec un accent mis sur les contes et les histoires. Le sujet résonne avec l'événement Capitale mondiale du livre, un label de l'Unesco qui a été décerné à la capitale alsacienne pour 2024.

