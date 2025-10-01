  1. Clients Privés
Geste potache ou agression sexuelle? Vincent Cerutti «avait l’habitude de mordre les fesses de ses collaboratrices»

Valérie Passello

1.10.2025

L'ex animateur de «Danse avec les stars» sera renvoyé en correctionnelle le 9 décembre prochain pour avoir mordu les fesses d'une collègue. Les faits remontent à 2015. 

Vincent Cerutti risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75'000 euros d'amende. (archives)
Vincent Cerutti risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75'000 euros d’amende. (archives)
Imago

Rédaction blue News

01.10.2025, 20:46

01.10.2025, 20:52

Vincent Cerutti risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75'000 euros d’amende, affirme «Le Parisien». L'animateur de radio et de télévision est en effet renvoyé en correctionnelle pour «atteinte sexuelle, avec violence, contrainte, menace ou surprise».

Celui qui a co-animé les cinq premières saisons de «Danse avec les stars» avec Sandrine Quétier sur TF1 sera jugé pour des faits remontant à 2015 et révélés il y a deux ans par ce même quotidien. Une ancienne collaboratrice, alors standardiste à Chérie FM, l'accuse de lui avoir mordu les fesses à deux reprises. 

La première fois, relatent nos confrères français, Vincent Cerutti aurait posé ses pieds sur le bureau de la standardiste. Agacée, elle aurait «saisi une des chaussures du présentateur» et l'aurait «lancée à travers la pièce». L'homme l'aurait ensuite immobilisée au sol avant de lui mordre violemment les fesses à travers son pantalon. 

L'animateur aurait remis ça quelque temps plus tard, dans des escaliers et devant témoins, lors d'une séance photo des collaborateurs. Pour ce qui est de la première agression, la victime a eu le réflexe de photographier l'hématome provoqué par la morsure.

«Lynchage médiatique»

«Il avait l’habitude de mordre les fesses de ses collaboratrices. Je l’avais prévenu qu’il n’était pas question qu’il me touche. Pourtant, dès 2015, alors que je ne m’y attendais pas, il s’est acharné comme un chien enragé sur mon fessier», raconte la plaignante au «Parisien».

L'intéressé ne nie pas les faits. Mais il exclut toute connotation sexuelle et met ce comportement sur le compte de l'ambiance potache de l'époque au sein des studios. Son avocat dénonce par ailleurs le «lynchage médiatique» de son client et affirme que ce dernier attend l'audience du 9 décembre prochain «avec un certain soulagement».

