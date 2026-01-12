Vingt-neuf blessés sont encore hospitalisés en Suisse

Vingt-neuf blessés de l’incendie de Crans-Montana sont encore hospitalisés en Suisse, dont dix en Valais et dix-neuf dans des hôpitaux universitaires. Au total, 80 personnes restent prises en charge à l’hôpital, a indiqué dimanche soir sur la RTS le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard.

Keystone-SDA ATS

Contactés par Keystone-ATS lundi différents établissements hospitaliers suisses ont fait le point sur leur propre situation. Le plus grand nombre de blessés soigné sur sol helvétique se trouvent actuellement en Valais. Le Centre hospitalier du Valais romand dénombre 10 patients dont le pronostic vital n'est pas en danger. «Trois d'entre eux seront très prochainement transférés dans des centres spécialisés en réadaptation», précise l'Hôpital du Valais.

Au sein du CHUV à Lausanne, leur nombre demeure identique à celui de mercredi dernier, soit 9. Toujours sur l'Arc lémanique, deux blessés sont soignés aux hôpitaux universitaires genevois (HUG).

En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de six personnes. «Plusieurs d'entre eux sont toujours dans un état critique» confirme l'établissement. Deux jeunes valaisannes sont, elles, soignées à Saint-Gall. Aucun blessé ne se trouve, ni à Berne, ni à Bâle, ni à Lucerne. Ni à Fribourg, d'ailleurs.

La très grande majorité des patients soignés à l'étranger le sont, eux, en France et en Italie.

