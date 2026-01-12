Vingt-neuf blessés sont encore hospitalisés en Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana Vingt-neuf blessés sont encore hospitalisés en Suisse

ATS

12.1.2026 - 16:48

Vingt-neuf blessés de l’incendie de Crans-Montana sont encore hospitalisés en Suisse, dont dix en Valais et dix-neuf dans des hôpitaux universitaires. Au total, 80 personnes restent prises en charge à l’hôpital, a indiqué dimanche soir sur la RTS le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard.

Vingt-neuf blessés de l’incendie de Crans-Montana sont encore hospitalisés en Suisse, dont dix en Valais et dix-neuf dans des hôpitaux universitaires. Au total, 80 personnes restent prises en charge à l’hôpital, a indiqué dimanche soir sur la RTS le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard. (Archives)
Vingt-neuf blessés de l’incendie de Crans-Montana sont encore hospitalisés en Suisse, dont dix en Valais et dix-neuf dans des hôpitaux universitaires. Au total, 80 personnes restent prises en charge à l’hôpital, a indiqué dimanche soir sur la RTS le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard. (Archives)
sda

Keystone-SDA

12.01.2026, 16:48

Contactés par Keystone-ATS lundi différents établissements hospitaliers suisses ont fait le point sur leur propre situation. Le plus grand nombre de blessés soigné sur sol helvétique se trouvent actuellement en Valais. Le Centre hospitalier du Valais romand dénombre 10 patients dont le pronostic vital n'est pas en danger. «Trois d'entre eux seront très prochainement transférés dans des centres spécialisés en réadaptation», précise l'Hôpital du Valais.

Au sein du CHUV à Lausanne, leur nombre demeure identique à celui de mercredi dernier, soit 9. Toujours sur l'Arc lémanique, deux blessés sont soignés aux hôpitaux universitaires genevois (HUG).

En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de six personnes. «Plusieurs d'entre eux sont toujours dans un état critique» confirme l'établissement. Deux jeunes valaisannes sont, elles, soignées à Saint-Gall. Aucun blessé ne se trouve, ni à Berne, ni à Bâle, ni à Lucerne. Ni à Fribourg, d'ailleurs.

La très grande majorité des patients soignés à l'étranger le sont, eux, en France et en Italie.

Sur le même thème

Drame. Crans-Montana renonce à être partie plaignante

DrameCrans-Montana renonce à être partie plaignante

Drame de Crans-Montana. Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Drame de Crans-MontanaJacques Moretti officiellement en détention préventive

Drame de Crans-Montana. Les hommages continuent tandis que des questions restent ouvertes

Drame de Crans-MontanaLes hommages continuent tandis que des questions restent ouvertes

Les plus lus

Les partis de gauche demandent une mise en retrait
Vingt-neuf blessés sont encore hospitalisés en Suisse
La taxe auto augmente plus que prévu, suite à un amendement
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Rupture implacable entre Xabi Alonso et le Real : Arbeloa lui succède !