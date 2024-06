Les pluies ont été moins importantes que prévu à Genève (cliché symbolique/Keystone archives). ATS

Des prépitations, de puissance moindre qu'annoncée par MétéoSuisse, se sont abattues sur Genève samedi soir. La police n'est pas intervenue, mais les pompiers ont mené une vingtaine d'opérations.

La police cantonale de Genève et le Service d'incendie et de secours ont décidé de maintenir leur dispositif renforcé d'intervention et de secours pour les prochaines heures, ont-ils indiqué dans un communiqué diffusé samedi en fin de soirée.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) avait annoncé des orages parfois violents pour samedi en fin de journée dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse, mais aussi en Valais et au Tessin. Plusieurs cantons ont émis des avertissements de pluie, d'éclairs, de grêle et de rafales de vent, mais aussi de crues.

Les cantons de Genève et de Vaud ont interdit les manifestations en plein air samedi après-midi et soir, notamment les fan zones de l'Euro de football. Les piscines lausannoises ont été fermées dès 14h00.

