Justice Violations des mesures Covid-19: exploitants de Zermatt condamnés

ATS

30.9.2025 - 13:52

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné, jeudi dernier, les trois exploitants du restaurant Walliserkanne à Zermatt. Ceux-ci ont été reconnus coupables d’entraves répétées à l’exercice d’un acte officiel. Ils ont été condamnés à des amendes et des peines avec sursis.

Malgré l'installation de blocs devant leur établissement, les exploitants du Walliserkanne à Zermatt avaient continué à service leurs clients, durant deux jours, avant d'être finalement arrêtés par la police (photo d'archives).
Malgré l'installation de blocs devant leur établissement, les exploitants du Walliserkanne à Zermatt avaient continué à service leurs clients, durant deux jours, avant d'être finalement arrêtés par la police (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 13:52

30.09.2025, 13:55

Les peines concernent principalement des incidents survenus en 2021. Les prévenus avaient refusé de se conformer, à diverses reprises, à la réglementation en vigueur pour les établissements de restauration, lors de cette période de pandémie de Covid-19, continuant, notamment, de servir leurs clients.

Le TC a également condamné les prévenus pour bris de scellés, menaces et, pour deux d’entre eux, pour de multiples injures.

Les peines pécuniaires assorties d'un sursis durant deux ans sont de 3'360, 7'380 et 8'250 francs, selon les protagonistes. Le montant des amendes se monte à respectivement 1'800, 1'920 et 1'950 francs.

Condamnés, les trois exploitants ont 30 jours pour porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.

