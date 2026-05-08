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Criminalité Violences domestiques: vers une surveillance «dynamique»

ATS

8.5.2026 - 06:31

L'idée d'une surveillance «active» des violences domestiques fait son chemin en Suisse.
L'idée d'une surveillance «active» des violences domestiques fait son chemin en Suisse.
ATS

La Suisse va renforcer la lutte contre les violences domestiques avec une surveillance électronique active des auteurs, 24 h/24 et en temps réel, rapportent 24 heures et la Tribune de Genève. Le canton de Vaud lancera un projet pilote au second semestre 2026.

Keystone-SDA

08.05.2026, 06:31

Aujourd’hui, dans la plupart des cantons, le système fonctionne encore de manière passive, avec des contrôles effectués après coup. Réunis jeudi à Berne, les membres de l’association Electronic Monitoring (EM), qui rassemble tous les cantons aux exceptions du Valais et du Tessin, ont confirmé leur volonté de généraliser un dispositif actif d’ici 2027. Près de la moitié des cantons lanceront des tests dès les prochains mois.

Président de l’association EM, le conseiller d’État vaudois Vassilis Venizelos pilote ce virage sécuritaire. «Ce qui est concrètement prévu, c’est la création d’une centrale qui veillera en tout temps à ce que les périmètres d’interdiction définis par la justice soient respectés», explique-t-il. Grâce à la géolocalisation du bracelet, toute intrusion dans une zone interdite déclenchera immédiatement une alerte. Une centrale contactera alors l’auteur pour lui ordonner de quitter les lieux. «S’il n’obtempère pas, la police intervient», résume M. Venizelos dans l'interview accordée aux quotidiens lémaniques.

Vers une surveillance dite «dynamique»

À terme, le système doit évoluer vers une surveillance dite «dynamique», avec un dispositif porté aussi par la victime afin de mesurer en permanence la distance entre les deux personnes. «Ce dispositif permet de suivre en temps réel et de surveiller simultanément les mouvements des auteurs et des victimes», explique le Vaudois avant de rassurer: «Il n’est pas question d’imposer ce type de dispositif à une victime. Si une personne ne se sent pas à l’aise avec cette idée, elle ne lui sera pas proposée». L’objectif est aussi de dépasser les limites cantonales et d’assurer une protection continue sur tout le territoire suisse.

Le Canton de Vaud déploiera un projet pilote au second semestre 2026 avec six à douze bracelets électroniques. Cette phase test permettra d’évaluer simultanément la surveillance active classique et la surveillance dynamique. «Le but est de généraliser l’outil en 2027», affirme Vassilis Venizelos. Le projet nécessite toutefois une formation spécifique des policiers et la mise en place de protocoles d’intervention harmonisés.

Pour coordonner les pratiques, l’association EM a élaboré une «boîte à outils» destinée aux cantons. «Notre objectif est de présenter un projet concret d’ici le printemps 2027», indique le conseiller d’État. Lausanne pourrait accueillir cette future structure grâce aux infrastructures déjà existantes de la centrale des «feux bleus» à la Grangette.

Un coût avantageux

Le coût du dispositif reste relativement limité. À Zurich, un projet pilote a coûté 60’000 francs sur dix-huit mois. Dans le canton de Vaud, la surveillance de six à douze bracelets représenterait entre 7500 et 15’000 francs par an. Pour M. Venizelos, «le coût de l’inaction est bien plus important». Les violences domestiques engendreraient près de 300 millions de francs de coûts directs annuels en Suisse. Dans le canton de Vaud, la police intervient entre trois et cinq fois par jour pour ce type de violences.

Le conseiller d’État insiste toutefois sur le fait que le bracelet électronique «n’est pas une baguette magique». La technologie doit s’inscrire dans une stratégie globale incluant prévention, éducation, accompagnement des victimes et suivi des auteurs.

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