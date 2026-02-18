«Nous avons pris connaissance des faits hier»: le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a réfuté mercredi les attaques de l'opposition, qui accuse l'exécutif d'avoir étouffé une affaire de viol présumé visant le numéro deux de la police nationale, contraint de démissionner.

Cette affaire survient alors que des membres de l'entourage – privé et professionnel – du dirigeant socialiste Pedro Sánchez font l'objet depuis plusieurs mois d'enquêtes judiciaires, notamment pour corruption. En outre, plusieurs membres du Parti socialiste (PSOE), qu'il dirige, ont fait l'objet à la fin de l'année dernière d'accusations de harcèlement sexuel.

Ce nouveau scandale a été déclenché par une accusation de viol formulée par une femme membre de la police espagnole à l'encontre de José Ángel González Jiménez, 66 ans, jusque-là chef adjoint de la police nationale et nommé à ce poste en 2018 par le gouvernement actuel.

Selon le récit de la victime fait par son avocat Jorge Piedrafita, à l'issue d'un déjeuner dans un restaurant en avril 2025, le haut responsable policier lui aurait ordonné de le conduire à son logement de fonction, où il l'aurait ensuite violée.

La plainte déposée par la victime évoque ainsi un délit de viol, de coercition et de préjudices psychologiques, a précisé l'avocat.

Pressé de réagir depuis l'Inde où il est actuellement en déplacement, Pedro Sánchez a défendu la réaction «cohérente» et «ferme» de son ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, qui a exigé le départ de José Ángel González Jiménez, assure-t-il, dès que le gouvernement a été informé de l'affaire.

«Les accusations sont très graves», a poursuivi le dirigeant socialiste face à la presse, appelant à ce que l'enquête en cours fasse toute la lumière sur les faits dénoncés par la victime.

Plus tôt mercredi, son ministre Fernando Grande-Marlaska, en poste depuis 2018 et l'une des figures de son gouvernement de gauche, avait également assuré qu'il «ne sav(ait) rien» jusqu'à la révélation de l'affaire mardi.

«Si nous avions eu la moindre connaissance (avant) d'une situation d'une telle gravité, vous comprenez bien qu'on lui aurait demandé de démissionner plus tôt», a-t-il martelé.

La droite vent debout

Mais ces arguments n'ont pas convaincu le Parti populaire (conservateur), principal parti de l'opposition de droite, qui a appelé au départ immédiat de Fernando Grande-Marlaska lors d'une séance de questions au gouvernement tendue au Parlement.

«L'argument majeur du gouvernement pour justifier qu'un présumé violeur ait été à la tête de la police nationale, c'est qu'ils l'ont appris hier (mardi)», a ironisé sur le réseau social X Alberto Núñez Feijóo, le patron du PP.

«Croit-il vraiment que nous acceptons qu'un ministre de l'Intérieur n'ait aucune idée de ce que commet la hiérarchie policière et que celle-ci couvre des délits?», a-t-il encore interrogé.

Dans l'hémicycle, le député du parti d'extrême droite Vox Ignacio Gil Lázaro a, de son côté, accusé le ministre de manquer de «décence» en refusant de démissionner dans cette affaire «répugnante» qui touche «votre homme de confiance, votre protégé, que vous aviez nommé» à ce poste.

M. Grande-Marlaska a, quant à lui, assuré qu'il quitterait ses fonctions uniquement «si la victime elle-même dit ne pas s'être sentie protégée».

Cette affaire est d'autant plus délicate pour M. Sánchez qu'il a érigé en priorités absolues de sa politique la lutte contre l'égalité femmes-hommes et les violences faites aux femmes.