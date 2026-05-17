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Violences sexuelles Les plaintes contre Bruel «seront regroupées»

ATS

17.5.2026 - 12:38

L'ensemble des plaintes pour violences sexuelles contre Patrick Bruel «seront regroupées au parquet de Nanterre compétent en raison du domicile» de l'acteur et chanteur, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau. L'artiste est visé par au moins quatre plaintes.

Patrick Bruel fait actuellement l'objet de quatre plaintes en région parisienne, sans compter celle annoncée par l'animatrice Flavie Flament (archives).
Patrick Bruel fait actuellement l'objet de quatre plaintes en région parisienne, sans compter celle annoncée par l'animatrice Flavie Flament (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.05.2026, 12:38

17.05.2026, 12:59

«A ma connaissance à l'heure actuelle», Patrick Bruel fait l'objet de quatre plaintes en région parisienne, a-t-elle précisé dimanche sur RTL, sans compter celle annoncée par l'animatrice Flavie Flament, déposée auprès du doyen des juges d'instruction à Paris mais dont le parquet n'a pas encore été formellement notifié.

«Il y en a sans doute de plus anciennes, je ne sais pas si elles seront reprises à Nanterre», a précisé la magistrate.

France. L'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel

FranceL'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel

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