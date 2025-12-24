  1. Clients Privés
Drame à la veille de Noël Violent accident à l'entrée du tunnel de Pomy : un mort et quatre blessés

ATS

24.12.2025 - 10:50

Un automobiliste de 65 ans a perdu la maîtrise de son véhicule, sur l’autoroute A1, entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD), à la hauteur de l’entrée du tunnel de Pomy. Il est décédé sur place. Les quatre passagers qui l’accompagnaient ont été blessés.

Malgré l'intervention rapide des secours, le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident (photo d'illustration).
Malgré l'intervention rapide des secours, le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.12.2025, 10:50

24.12.2025, 11:10

L'accident s'est produit vers 17h50. Pour des raisons que l’enquête tentera d’établir, le véhicule a percuté de plein fouet le mur côté droit de l’entrée du tunnel de Pomy, a communiqué la police cantonale mercredi.

Suite à la violence du choc et malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur domicilié dans le canton de Genève, est décédé sur place. Les passagers, soit deux femmes de 52 ans et 22 ans, un adolescent de 14 ans, domiciliés en France ainsi qu’un ressortissant colombien de 15 ans, ont été blessés. Ils ont été pris en charge par des ambulances et transportés à l’hôpital.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. L’autoroute A1, depuis la jonction d’Estavayer-le-Lac à Yverdon-Sud, a été fermée à la circulation pour les opérations de constat.

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.

04.09.2025

