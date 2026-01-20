  1. Clients Privés
Mur percuté Violent accident : nuit agitée au tunnel du Gothard !

ATS

20.1.2026 - 08:02

Le tunnel du Gothard est à nouveau ouvert mardi matin après un accident de la circulation survenu la veille au soir. Un automobiliste a percuté le mur à l'intérieur de l'ouvrage après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Le tunnel autoroutier du Gothard doit être fermé pendant plusieurs heures (archives).
Le tunnel autoroutier du Gothard doit être fermé pendant plusieurs heures (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.01.2026, 08:02

20.01.2026, 09:41

La police cantonale uranaise a confirmé à Keystone-ATS la réouverture du tunnel. Pendant la fermeture, la circulation a été déviée en direction du San Bernardino. On ignore encore la cause de l'accident.

Lundi peu après 21h30, un automobiliste néerlandais de 47 ans a perdu le contrôle de son véhicule dans le tunnel de l'autoroute A2 en direction du nord et a percuté un mur du tunnel, selon la police tessinoise. Le conducteur a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital.

Violent accident : nuit agitée au tunnel du Gothard !