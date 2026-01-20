Violent accident : nuit agitée au tunnel du Gothard !

Le tunnel du Gothard est à nouveau ouvert mardi matin après un accident de la circulation survenu la veille au soir. Un automobiliste a percuté le mur à l'intérieur de l'ouvrage après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Le tunnel autoroutier du Gothard doit être fermé pendant plusieurs heures (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La police cantonale uranaise a confirmé à Keystone-ATS la réouverture du tunnel. Pendant la fermeture, la circulation a été déviée en direction du San Bernardino. On ignore encore la cause de l'accident.

Lundi peu après 21h30, un automobiliste néerlandais de 47 ans a perdu le contrôle de son véhicule dans le tunnel de l'autoroute A2 en direction du nord et a percuté un mur du tunnel, selon la police tessinoise. Le conducteur a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital.