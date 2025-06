Près de 300 appels ont été adressés dimanche aux services d'urgence neuchâtelois, après le violent orage qui s'est abattu sur le littoral avec des vents soufflant jusqu'à 140 km/h. De nombreux arbres sont tombés et des routes ont été coupées. Les pompiers ont dû notamment intervenir dans le cadre d'une manifestation équestre.

Une #rafale de vent à 140km/h a été enregistrée à Neuchâtel à Corcelle-Au-Cudret. Le concours hippique au manège Balsinger a fait les frais de ces violents orages.

Par chance, aucun blessé n’est à déplorer. 15 juin 2025

«L’intervention la plus importante s’est déroulée à St-Blaise lors d’une manifestation équestre où une cavalière et quatre autres personnes ont été légèrement blessées. Un cheval blessé par la chute d’un arbre a dû être pris en charge par des vétérinaires», a déclaré lundi à Keystone-ATS Georges-André Lozouet, porte-parole de la police neuchâteloise. Les pompiers ont dû intervenir à 24 reprises dimanche.

Des recherches préventives ont été effectuées sur le lac par les pompiers, la société de sauvetage du Bas-lac et la police. Cette dernière est intervenue à une dizaine de reprises en soutien aux pompiers.

La commune du Landeron a averti dimanche soir que l'accès au secteur du bord du lac de Bienne est strictement interdit, notamment la place de jeux car des branches et des arbres menacent de tomber.

Dégâts considérables à Festi'neuch

Si le littoral neuchâtelois a été particulièrement touché, des dégâts sont survenus aussi à La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers. Selon Arcinfo, la Métropole horlogère aurait subi quelques inondations. Des routes encombrées et des dégâts matériels ont été signalés au Val-de-Travers.

Images impressionnantes de l'orage à Festi'neuch Festi'neuch et les partenaires présents sur le site ont subi des dégâts «considérables», encore impossibles à évaluer. 16.06.2025

«La police n’est pas intervenue pour l’évacuation du site de Festineuch (hormis l’effectif présent), laquelle a été parfaitement gérée par l’organisation du festival», a précisé le porte-parole. Le festival n'a pas enregistré de blessé grave mais quelques blessés légers, ne nécessitant pas de prise en charge en ambulance.

Festi'neuch et les partenaires présents sur le site ont subi des dégâts «considérables», encore impossibles à évaluer. Des barrières, des stands et une cantine se sont envolés. Des arbres ont plié et des régies sons ont été endommagées. La structure de la tente principale du Cargo a subi des dégâts.