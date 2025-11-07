Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !

Marine Le Pen a condamné vendredi des actes «intolérables», appelant à «une réponse judiciaire exemplaire», tandis que Jordan Bardella a dénoncé «un acte de haine antisémite» après les incidents survenus jeudi à la Philharmonie de Paris lors d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël.

Heurts à la Philharmonie: Hen Feder (porte-parole de l'ambassade d'Israël en France) évoque "une haine contre Israël et une haine contre les juifs" pic.twitter.com/2erkzoYDYu — BFMTV (@BFMTV) November 7, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Les incidents provoqués hier soir par des activistes antisémites d'extrême gauche, encouragés par les appels à la violence du syndicat communiste de la CGT, auraient pu tourner au drame lors du concert dirigé par le chef israélien Lahav Shani à la Philharmonie de Paris», a d'abord dénoncé la cheffe de file du Rassemblement national sur le réseau social X.

«Ces actes sont intolérables et appellent à une réponse judiciaire exemplaire pour leurs auteurs», a-t-elle ajouté dans son message, condamnant «ceux qui, à gauche et à l'extrême gauche, obsédés par le communautarisme électoral, entretiennent en permanence ce climat de haine envers nos compatriotes juifs doivent rendre des comptes».

«La perturbation violente (de ce) concert doit être qualifiée sans détour: il s'agit d'un acte de haine anti-israélienne et antisémite», a ensuite renchéri le président du parti à la flamme, Jordan Bardella, estimant que «la dissolution des associations d'extrême gauche qui ont organisé, perpétré ou soutenu» cette action «devrait être étudiée par le ministre de l'Intérieur».

«Antisémitisme»

Jeudi, lors d'une représentation donnée dans la salle Pierre Boulez par l'Israel Philharmonic Orchestra sous la direction de Lahav Shani avec le pianiste Sir András Schiff, «à trois reprises, des spectateurs en possession d'un billet ont tenté de diverses manières d'interrompre le concert, dont deux fois avec l'usage de fumigènes», a déploré vendredi dans un communiqué la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Quatre personnes ont été placées en garde à vue après ces incidents, dont trois pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations et une pour organisation d’une manifestation non déclarée.

«Cibler un artiste parce que juif, vouloir interrompre son concert, ça n'est pas de l'activisme, c'est de l'antisémitisme», a critiqué de son côté le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand. Quand à Eric Ciotti, qui s'est allié avec le RN, il a condamné «l'imprévoyance de la macronie!» et demandé «un audit urgent des dispositifs de sécurité de nos lieux publics».