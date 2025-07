Le fournisseur d'électricité soupçonné d'être responsable d'un des incendies meurtriers qui ont ravagé Los Angeles en janvier, Southern California Edison (SCE), va mettre en place un fonds pour indemniser les victimes. Il est visé par de multiples plaintes.

L'Eaton Fire avait tué 19 personnes à Altadena (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'entreprise espère ainsi s'éviter de longues et coûteuses procédures judiciaires. Le fonds sera lancé «cet automne», a-t-elle expliqué mercredi dans un communiqué, sans préciser le montant dédié à l'indemnisation.

Les incendies de janvier ont coûté la vie à 31 personnes et détruit plus de 16'000 maisons et bâtiments autour à Los Angeles. Des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer la cause des deux foyers séparés qui ont ravagé d'un côté le quartier huppé de Pacific Palisades, à l'ouest de la mégapole, et de l'autre la ville d'Altadena, une banlieue plus modeste située dans les montagnes au nord-est.

Depuis plusieurs mois, une ligne électrique de Southern California Edison semble être la piste privilégiée pour expliquer le déclenchement du Eaton Fire qui a tué 19 personnes à lui seul à Altadena. Plusieurs vidéos et témoignages suggèrent que l'équipement a généré des étincelles qui pourraient être l'origine du feu.

Procédure accélérée

Les habitants «ne devraient pas avoir à attendre les conclusions finales de l'enquête sur l'incendie d'Eaton pour obtenir le soutien financier dont ils ont besoin pour commencer à reconstruire», a déclaré Pedro J. Pizarro, le patron d'Edison International, la société mère de Southern California Edison.

«Même si les détails de l'origine de l'incendie d'Eaton sont encore en cours d'évaluation, SCE proposera une procédure accélérée pour payer et régler les demandes d'indemnisation de manière équitable et rapide», a-t-il ajouté. «Cela permettra à la communauté de se concentrer davantage sur la reconstruction plutôt que sur des litiges longs et coûteux».

Le fonds couvrira «les demandes d'indemnisation des propriétaires et des locataires pour les pertes totales ou partielles de structures, les pertes de biens commerciaux, les interruptions d'activité, les dommages causés par la fumée et les cendres, les blessures physiques et les décès», selon le communiqué.

Dans une Californie où le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des fortes chaleurs et des tempêtes, les lignes électriques de Southern California Edison ont été mises en cause dans plusieurs incendies ces dernières années.