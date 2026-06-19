Violents orages: des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Intempéries Violents orages: des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich

ATS

20.6.2026 - 00:26

Des arbres sont tombés en ville de Zurich.
Des arbres sont tombés en ville de Zurich.
ATS

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi soir à Zurich lors d'une violente tempête. Une adolescente de 16 ans a été heurtée par une branche tombée et gravement blessée, selon les informations communiquées par les secours de Zurich (SRZ).

Keystone-SDA

20.06.2026, 00:26

La jeune fille a été touchée par une branche tombée dans le VIIIe arrondissement. Selon le communiqué, elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique après avoir reçu les premiers soins.

Au Mythenquai, six autres personnes ont été légèrement blessées par la chute d’arbres. Deux d’entre elles ont dû être hospitalisées.

L'orage s'est déplacé vers 18h00 depuis Urdorf en direction de Winterthour et s'est attardé pendant environ deux heures au-dessus de la ville. Entre 17h30 et 21h00, les SRZ ont effectué environ 270 interventions dans la ville de Zurich. Les ambulanciers sont intervenus à 50 reprises.

Une personne a dû être secourue dans un bâtiment où le niveau de l'eau était monté. Près de la gare de Wollishofen, un passage souterrain a été inondé. Les services d'urgence ont notamment été mobilisés pour des arbres et des branches tombés, des axes routiers bloqués, des risques liés à l'électricité, des objets projetés et des caves inondées.

15'000 éclairs et des dizaines d’appels d’urgence

La centrale d’intervention des SRZ a enregistré, au cours de la même période, 730 appels d’urgence aux pompiers et 130 appels d’urgence aux services médicaux. Au total, 680 interventions des pompiers ont été organisées dans le canton de Zurich. Outre la ville de Zurich, les régions de Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach et Meilen ont été particulièrement touchées.

Ces intempéries s'inscrivent dans une série d'orages violents qui ont balayé la Suisse vendredi soir. Selon SRF Meteo, plus de 15'000 éclairs ont été enregistrés dans tout le pays. À Zurich-Leutschenbach, on a enregistré 37 millimètres de pluie, et 50 millimètres à Sihlbrugg. Des rafales de vent et, localement, de la grêle ont également été observées.

À Zurich, le trafic des tramways et des bus a été perturbé en raison d’arbres tombés et de caténaires endommagées. La police municipale a par ailleurs enregistré une soixantaine de signalements concernant des arbres tombés, des fuites d’eau et des bateaux arrachés.

D'autres régions ont également été touchées. Des grêlons sont par exemple tombés à Spiez, dans l'Oberland bernois, et à Buochs, dans le canton de Nidwald.

Les plus lus

La police allemande a retrouvé un corps suite à l'enlèvement d'un bébé dans sa poussette
Scène d’effroi au Mondial : «On a tous entendu l'os se briser»
Violents orages: des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich