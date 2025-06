Violents orages et grêle redoutés en France voisine

Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont maintenus en vigilance orange pluie-inondations et/ou orages mercredi, a annoncé Météo France.

⛈️De la pluie et de l'orage attendus sur une bonne partie du territoire et quelques éclaircies au nord-ouest



🌡️ Les températures sont comprises entre 17°C et 30°C



➡️ La météo de ce mercredi 4 juin pic.twitter.com/Ra0AkcyX8Z — BFMTV (@BFMTV) June 4, 2025

Keystone-SDA ATS

Les départements concernés sont ceux de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche (pluie-inondations et orages) et de l'Ain, de la Haute-Savoie et de la Savoie (orages).

«Une perturbation orageuse et fortement pluvieuse concerne l'est du Massif central et une grande partie de la région Rhône-Alpes ce mercredi», indique l'agence dans son bulletin publié à 06h00.

Météo-France précise que les orages vont remonter mercredi dans la journée «par le sud sur l'Ardèche» avant de s'étendre vers le nord-est «pour concerner également la Drôme et l'ouest de l'Isère dans un premier temps».

«Ils s'étendront ensuite dès la fin de matinée vers l'est de l'Isère et remontent également plus au nord vers les avant-pays savoyards et l'est du département de l'Ain», ajoute-t-elle.

Des chutes de grêle de taille moyenne (entre 2 et 3 cm de diamètre) sont attendues dans les départements en vigilance orange orages, tout comme de «très fortes lames d'eau en peu de temps», de «fortes rafales de vent» (entre 80 et 100 km/h) et une «forte activité électrique». Le risque orageux devrait faiblir «nettement en fin d'après-midi avec l'évacuation de la perturbation vers le nord-est».

En Suisse romande, de violents orages pourraient aussi éclater durant la journée de mercredi.