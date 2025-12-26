  1. Clients Privés
Grande première Visiblement, Trump nourrit plus que jamais les discussions en France !

Gregoire Galley

26.12.2025

Le président américain Donald Trump est la personnalité dont les médias ont le plus parlé en France en 2025, alors que cette première place revient d'ordinaire au chef de l'État français, selon une étude publiée vendredi.

Donald Trump est la personnalité dont les médias ont le plus parlé en France en 2025.
Donald Trump est la personnalité dont les médias ont le plus parlé en France en 2025.
ats

Agence France-Presse

26.12.2025, 08:27

«Pour la première fois depuis le lancement de cette étude en 2013, ce n'est pas le président français en exercice qui est la personnalité la plus citée dans les médias du pays», souligne le quotidien régional Ouest-France dans l'article qui accompagne les résultats d'un baromètre réalisé par Tagaday, plateforme de veille sur les médias.

Selon ces résultats, Donald Trump «a vu son nom écrit ou prononcé dans près d'un million de contenus en 2025 (précisément 947.294) contre 671.125 pour» Emmanuel Macron, deuxième.

Le top 5 est complété par l'ex-Premier ministre français François Bayrou, le président russe Vladimir Poutine et l'ex-ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Marine Le Pen, présidente des députés d'extrême droite Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale, est la seule femme du top 10 (8e). Le top 20 n'en compte que deux (l'autre est la chanteuse française Santa (19e) et le top 50 que neuf. Le capitaine de l'équipe de France de foot, Kylian Mbappé, est le premier sportif (13e).

Analyse informatique

La politique domine ce classement: le top 50 compte trente figures politiques nationales ou étrangères, contre douze issues de la culture et des médias, six du sport et deux du monde économique et des affaires.

Ce classement des 1.000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française a été réalisé du 1er janvier au 15 décembre.

Il est fondé sur l'analyse informatique de plus de 5.500 programmes d'information (diffusés par 410 chaînes et stations TV/radio pour une moyenne de 2.400 heures quotidiennes) et d'une sélection de 3.000 publications de presse écrite (papier et en ligne).

Archive sur Donald Trump

Rétrospective : Trump et son année 2025

Rétrospective : Trump et son année 2025

Donald Trump a fait de 2025 une année d’initiatives, entre droits de douane et accords politiques. Retour sur les points clés.

10.12.2025

