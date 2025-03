À partir de mai 2025, une réservation préalable en ligne sera possible pour la télécabine menant au lac d'Oeschinen. Pas obligatoire mais recommandée, cette mesure vise à réguler l'affluence de visiteurs et à protéger la nature.

Le lac d'Oeschinen est un but d'excursion et un sujet de photo très apprécié. KEYSTONE

L'Oeschinensee dans l'Oberland bernois est une destination très prisée des touristes et un sujet fréquent sur Instagram. Avec près de 140'000 mentions du hashtag #oeschinensee, le site attire de nombreux visiteurs, ce qui entraîne le débordement des poubelles et le mécontentement des habitants.

Pour y remédier, un nouveau système sera mis en place à partir de mai 2025, rapporte la SRF: les visiteurs devront réserver à l'avance leurs tickets de télécabine en ligne pour un créneau horaire précis. Cette mesure doit aider à mieux répartir la foule et à réduire les temps d'attente.

Christoph Wandfluh, le président du conseil d'administration de la télécabine Kandersteg-Oeschinensee, explique que la réservation n'est pas obligatoire, mais qu'elle offre l'avantage d'avoir une place sûre. Il souligne qu'il ne s'agit pas de restreindre l'accès, mais de canaliser les flux de visiteurs et de protéger la nature. L'Oeschinensee fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco et il est important de préserver l'environnement.

Les rangers ne suffisent pas

Pour attirer l'attention des visiteurs sur les particularités de la montagne, des rangers sont à l'œuvre depuis quatre ans et informent sur place sur les règles de comportement. Il existe en outre un programme de médias sociaux destiné à sensibiliser les visiteurs avant même leur excursion. Wandfluh souligne que de nombreux visiteurs ne sont pas suffisamment préparés et sous-estiment les dangers de la montagne.

Un exemple tragique des risques encourus est un incident survenu le 9 mai 2024, lorsque de nombreux randonneurs ont emprunté un itinéraire fermé à la circulation malgré les avertissements concernant les avalanches de neige mouillée. Une avalanche a déclenché une chute de pierres qui a blessé quatre personnes et tué un homme. 62 personnes ont dû être évacuées par hélicoptère.

De tels événements soulignent la nécessité de mieux informer et de mieux préparer les visiteurs. Les responsables espèrent que les nouvelles mesures contribueront à préserver l'Oeschinensee en tant que paradis naturel et à offrir aux visiteurs une expérience sûre et agréable. Les médias sociaux jouent un rôle central dans ce processus.

