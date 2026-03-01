Un vaste dispositif de recherches a été déployé depuis mercredi en Seine-Saint-Denis afin de retrouver un enfant autiste de quatre ans disparu le long de la Marne, sur une aire de jeux où il avait échappé à l'attention de sa famille, a indiqué vendredi une source policière.

🚨 Il est toujours introuvable et cela inquiète vivement. Madoua, un petit garçon de 3 ans atteint d’autisme, est porté disparu depuis le mercredi 25 février.



Il a été vu pour la dernière fois en début d'après-midi à l'aire de jeux située sur la promenade André Devambez, en bord…

Agence France-Presse Clara Francey

«On a mis tous les moyens absolument possibles à notre main: recherches pédestres, fluviales, cynophiles, drones, hélicoptère», a indiqué cette source dépendant de la préfecture de police (PP) de Paris, évoquant les recherches ayant débuté mercredi après-midi à Neuilly-Plaisance.

«On a notamment utilisé les bateaux, les chiens de quête spécialisés en aquatique, les plongeurs. Sur terre, sur l'eau, dans les airs, on a tout fait en matière de recherches», a-t-elle insisté. «Rien n'irait vers une autre hypothèse que l'accident pour l'instant», «rien ne laisse à penser à autre chose», a-t-elle ajouté.

Vendredi en fin de matinée, le dispositif n'était plus visible près de l'aire de jeux et aux abords, après le départ d'une demi-douzaine de policiers.

Selon l'appel à témoins lancé jeudi soir par la préfecture de police, la disparition remonte à mercredi vers 14h15, quand l'enfant se trouvait sur une aire de jeux de Neuilly-Plaisance, avec ses frères et sa mère: «Madoua échappait à la surveillance de sa mère quelques instants, partant en courant sur la promenade en direction du Perreux-sur-Marne», a-t-il été précisé.

Vendredi, des particuliers scrutaient la Marne et ses rives bordées de villas, la rivière étant particulièrement haute, avec un fort courant. «Mon mari a participé aux recherches jusque tard dans la nuit et ce matin, je marche le long de la Marne pour chercher aussi», a témoigné Sonia, 38 ans, venue d'une autre ville. «Mais quand je vois la Marne qui est montée comme ça, j'ai peur» du pire, ajoutait-elle, à un endroit proche de l'aire de jeux où l'accès au cours d'eau n'est pas barré.

Les recherches pédestres avaient été très larges sur le secteur, «car un enfant peut se cacher quelque part, courir, chuter dans la Marne, monter dans un bus, il peut tout faire», a relevé la source policière.

Le petit garçon est décrit comme «de type africain, cheveux courts, mesurant moins d’un mètre, de corpulence mince». Il est précisé qu'il est «atteint d'un trouble autistique» et «ne s'exprime pas verbalement». Selon l'avis de recherches, il est vêtu d'un «pantalon gris, d'un tee-shirt rouge, d'une parka bleu marine avec une bande horizontale bleu clair».

Le commissariat de Neuilly-sur-Marne est chargé de la poursuite des investigations. Toute personne susceptible d'apporter des éléments intéressant l'enquête peut contacter la police, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept au 01 56 49 10 10, précise l'appel à témoins.