  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'ai peur du pire» Vive inquiétude en France après la disparition d'un petit garçon atteint d'autisme

Clara Francey

1.3.2026

Un vaste dispositif de recherches a été déployé depuis mercredi en Seine-Saint-Denis afin de retrouver un enfant autiste de quatre ans disparu le long de la Marne, sur une aire de jeux où il avait échappé à l'attention de sa famille, a indiqué vendredi une source policière.

Agence France-Presse

01.03.2026, 14:23

«On a mis tous les moyens absolument possibles à notre main: recherches pédestres, fluviales, cynophiles, drones, hélicoptère», a indiqué cette source dépendant de la préfecture de police (PP) de Paris, évoquant les recherches ayant débuté mercredi après-midi à Neuilly-Plaisance.

«On a notamment utilisé les bateaux, les chiens de quête spécialisés en aquatique, les plongeurs. Sur terre, sur l'eau, dans les airs, on a tout fait en matière de recherches», a-t-elle insisté. «Rien n'irait vers une autre hypothèse que l'accident pour l'instant», «rien ne laisse à penser à autre chose», a-t-elle ajouté.

Vendredi en fin de matinée, le dispositif n'était plus visible près de l'aire de jeux et aux abords, après le départ d'une demi-douzaine de policiers.

Selon l'appel à témoins lancé jeudi soir par la préfecture de police, la disparition remonte à mercredi vers 14h15, quand l'enfant se trouvait sur une aire de jeux de Neuilly-Plaisance, avec ses frères et sa mère: «Madoua échappait à la surveillance de sa mère quelques instants, partant en courant sur la promenade en direction du Perreux-sur-Marne», a-t-il été précisé.

Vendredi, des particuliers scrutaient la Marne et ses rives bordées de villas, la rivière étant particulièrement haute, avec un fort courant. «Mon mari a participé aux recherches jusque tard dans la nuit et ce matin, je marche le long de la Marne pour chercher aussi», a témoigné Sonia, 38 ans, venue d'une autre ville. «Mais quand je vois la Marne qui est montée comme ça, j'ai peur» du pire, ajoutait-elle, à un endroit proche de l'aire de jeux où l'accès au cours d'eau n'est pas barré.

Les recherches pédestres avaient été très larges sur le secteur, «car un enfant peut se cacher quelque part, courir, chuter dans la Marne, monter dans un bus, il peut tout faire», a relevé la source policière.

Le petit garçon est décrit comme «de type africain, cheveux courts, mesurant moins d’un mètre, de corpulence mince». Il est précisé qu'il est «atteint d'un trouble autistique» et «ne s'exprime pas verbalement». Selon l'avis de recherches, il est vêtu d'un «pantalon gris, d'un tee-shirt rouge, d'une parka bleu marine avec une bande horizontale bleu clair».

Le commissariat de Neuilly-sur-Marne est chargé de la poursuite des investigations. Toute personne susceptible d'apporter des éléments intéressant l'enquête peut contacter la police, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept au 01 56 49 10 10, précise l'appel à témoins.

Les plus lus

Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos
Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !
L’Iran annonce avoir frappé un pétrolier dans le détroit d'Ormuz
Bombardements en Iran, ripostes et menaces : le point au deuxième jour du conflit
Le second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»
À Perpignan, Mélenchon riposte aux propos de Jordan Bardella