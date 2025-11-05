  1. Clients Privés
«Fraude massive» Vive polémique autour du géant de la musique en ligne Spotify !

ATS

5.11.2025 - 01:19

Le géant de la musique en ligne Spotify est accusé dans une nouvelle plainte de fermer les yeux sur des réseaux de bots qui génèrent des écoutes artificielles pour gonfler les chiffres d'écoute de mégastars comme Drake, aux dépens d'artistes moins connus.

Le géant du streaming musical est accusé d'écoutes artificielles des titres de megastars.
Le géant du streaming musical est accusé d'écoutes artificielles des titres de megastars.
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 01:19

05.11.2025, 07:22

La plainte a été déposée dimanche devant un tribunal fédéral de Californie par le rappeur RBX, un cousin de Snoop Dogg.

Les plaignants assurent que le rappeur canadien engrange des millions de dollars de revenus grâce à de fausses écoutes et que Spotify en retire un avantage commercial considérable en semblant avoir plus d'utilisateurs qu'il n'en a vraiment.

«Cette fraude massive au streaming cause un préjudice financier considérable aux artistes, auteurs-compositeurs, producteurs et autres détenteurs de droits légitimes», dit la plainte.

Spotify rémunère les artistes au prorata. Les revenus découlant des abonnements et de la publicité sont distribués en fonction du nombre d'écoutes. Des chiffres d'écoutes gonflés de mégastars feraient reculer la part de recettes disponibles pour les autres artistes.

«L'analyse des données montre que des milliards d'écoutes frauduleuses ont été générées pour les chansons de «l'artiste le plus streamé de tous les temps», connu professionnellement sous le nom de Drake», dit la plainte. «Mais si la fraude aux écoutes concernant les chansons de Drake est un exemple parmi d'autres, elle n'est pas un cas isolé».

«Inaction» de l'industrie musicale

La plainte collective ne vise pas Drake et les plaignants n'accusent pas l'auteur de hits tels que «One Dance» ou «Take Care» d'acte répréhensible. Elle est «intentée au nom du plaignant et d'une catégorie d'artistes musicaux, d'auteurs-compositeurs, d'interprètes et autres détenteurs de droits musicaux se trouvant dans une situation similaire».

«Le plaignant donne la parole à plus de cent mille titulaires de droits qui peuvent être dans l'incapacité ou avoir trop peur de défier Spotify, acteur puissant de l'industrie musicale dont l'inaction a causé des problèmes importants et un préjudice financier considérable». Spotify est la seule partie défenderesse ciblée par la plainte, qui lui reproche son manque d'empressement à combattre la fraude supposée.

«Pour satisfaire à la pression constante des actionnaires (...) Spotify a besoin d'une population d'utilisateurs en constante expansion sur sa plateforme», dit le texte. «Plus Spotify compte d'utilisateurs (y compris de faux utilisateurs), plus il peut vendre de publicités, plus l'entreprise peut déclarer de bénéfices, ce qui contribue à augmenter la valeur supposée offerte aux actionnaires».

Les soupçons de fraude au streaming pèsent sur les acteurs tels que Spotify depuis qu'ils ont remplacé les téléchargements comme principal moyen de consommation de musique.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré à l'AFP qu'il n'était pas en mesure de commenter le litige en cours, mais a démenti que Spotify ait tiré profit d'une telle fraude.

«Nous investissons massivement dans des systèmes de pointe en constante amélioration pour lutter contre ce phénomène et protéger les rémunérations des artistes, grâce à des mesures de protection efficaces telles que la suppression des flux frauduleux, la rétention de redevances et l'application de pénalités», selon le porte-parole.

