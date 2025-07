Le méga concert d'un chanteur croate connu pour ses sympathies d'extrême droite, qui a attiré environ 450'000 fans ce week-end, suscite de vives critiques en Croatie après la multiplication de symboles et slogans pro-nazis durant le show, qui a partiellement paralysé Zagreb.

Le chanteur croate Marko Perkovic Thompson se produit sur scène à l'Hippodrome de Zagreb, en Croatie, le 5 juillet 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Environ 450'000 places de concert ont été vendues dont 350'000 en Croatie, selon des chiffres communiqués par la police nationale dans un pays qui compte 3,8 millions d'habitants.

Le Premier ministre conservateur croate dont le pays est membre de l'Union européenne, Andrej Plenkovic, a assisté à la répétition générale du concert et pris une photo avec le chanteur, en présence du président du Parlement, Gordan Jandrokovic.

Marko Perkovic, connu sous son nom de scènec, a interdiction de se produire dans plusieurs pays en raison de ses sympathies pour le régime fasciste oustachi croate durant la Deuxième guerre mondiale.

Icône folk-rock de l'extrême droite, il s'est fait connaître par des chansons nationalistes dans les années 1990, au moment du conflit serbo-croate.

Lors du concert samedi à l'hippodrome de Zagreb, Thompson a interprété l'une de ses chansons les plus connues, commençant par le salut oustachi – «Za Dom – Spremni» ("Pour la patrie – Prêts!") – dont la réponse a été reprise en choeur par la foule.

Ce salut était également utilisé par l'unité paramilitaire HOS, aujourd'hui dissoute, pendant la guerre des années 1990, et le chanteur a assuré que la chanson faisait référence à ce conflit.

Valeurs traditionnelles

De nombreux fans, qui voit en Thompson un défenseur des valeurs traditionnelles et religieuses, étaient vêtus de t-shirts noirs arborant le slogan «Za Dom -Spremni».

L'utilisation massive des symboles et de slogans oustachis lors du concert a été vivement critiquée notamment par l'opposition de gauche et des ONG, et la présidente du Parlement serbe, Ana Brnabic, a appelé l'Union européenne à réagir, estimant qu'"il n'y a pas de place sur le continent européen pour une rhétorique aussi dangereuse et haineuse».

Le ministre croate de l'Intérieur, Davor Bozinovic, a pour sa part déclaré qu'il «ne comprenait pas ceux qui tentent de présenter un demi-million de personnes comme des extrémistes ou des radicaux».

«Nous avons assisté (samedi) à une honte mondiale, où des messages extrémistes ont bénéficié d'une logistique étatique et d'un soutien direct du plus haut niveau du gouvernement», ont fustigé les sociaux-démocrates, principal parti d'opposition.

Pour l'ONG Initiative des jeunes pour les droits de l'homme, cet événement «est devenu le plus grand rassemblement (pro) fasciste organisé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale» et constitue une «attaque directe contre les valeurs fondamentales de l'Union européenne».

Ces dernières années, la Croatie a montré une tolérance croissante à l'égard de son passé pro-nazi, et les autorités ont été accusées de ne pas en faire assez pour interdire les emblèmes oustachis dans l'espace public.

L'Etat fantoche croate dirigé par le régime oustachi, qui avait comme objectif de renverser la monarchie et de contrer la prédominance serbe sur le royaume de Yougoslavie, a été installé par Hitler et Mussolini en 1941.

Les oustachis (insurgés en croate, ndlr) ont persécuté et tué des centaines de milliers de Serbes, de Juifs, de Croates antifascistes et des Roms dans des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale.