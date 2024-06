Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, possède une flotte de jets privés, dont un modèle plutôt unique: le Pilatus PC-24. Ce jet d'affaires compact se distingue par ses atouts pratiques, comme le révèle un aperçu de son intérieur.

Le jet privé suisse de Jeff Bezos Le jet privé PC-24 coûte environ 10 millions de dollars américains (8,9 millions de francs). Photo: KEYSTONE / Handout Pilatus Aircraft Ltd L'argument de vente majeur de Jeff Bezos pour son troisième avion, le Pilatus PC-24, est sans doute qu'il est le seul jet d'affaires capable de décoller et d'atterrir sur des pistes extrêmement courtes et non stabilisées. Photo: Pilatus Aircraft Ltd La première chose que Jeff Bezos aperçoit en montant à bord de son jet compact est une kitchenette minuscule, apparemment conçue uniquement pour contenir quelques flûtes de champagne et un petit réfrigérateur. Photo: Pilatus Aircraft Ltd Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la kitchenette se transforme en toilettes. Cela peut sembler surprenant, mais c'est dicté par le besoin d'efficacité. Photo: Pilatus Aircraft Ltd Les toilettes ne sont séparées du cockpit que par un rideau. Photo: Pilatus Aircraft Ltd L'avion a une capacité maximale de 10 passagers. Les sièges peuvent non seulement pivoter à 180 degrés, mais aussi se déplier complètement. Pour un avion de la taille et de la portée du Pilatus PC-24, cela est plutôt inhabituel. Photo: Pilatus Aircraft Ltd La soute à bagages peut accueillir jusqu'à 1400 kilos de chargement, ou même une moto pour des cascades dignes de James Bond. Photo: Pilatus Aircraft Ltd Le PC-24 est fabriqué par Pilatus Flugzeugwerke AG à Stans, dans le canton de Nidwald. Ce jet d'affaires est capable d'atteindre une vitesse de 815 km/h. Photo: KEYSTONE/Christian Beutler Le jet privé suisse de Jeff Bezos Le jet privé PC-24 coûte environ 10 millions de dollars américains (8,9 millions de francs). Photo: KEYSTONE / Handout Pilatus Aircraft Ltd L'argument de vente majeur de Jeff Bezos pour son troisième avion, le Pilatus PC-24, est sans doute qu'il est le seul jet d'affaires capable de décoller et d'atterrir sur des pistes extrêmement courtes et non stabilisées. Photo: Pilatus Aircraft Ltd La première chose que Jeff Bezos aperçoit en montant à bord de son jet compact est une kitchenette minuscule, apparemment conçue uniquement pour contenir quelques flûtes de champagne et un petit réfrigérateur. Photo: Pilatus Aircraft Ltd Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la kitchenette se transforme en toilettes. Cela peut sembler surprenant, mais c'est dicté par le besoin d'efficacité. Photo: Pilatus Aircraft Ltd Les toilettes ne sont séparées du cockpit que par un rideau. Photo: Pilatus Aircraft Ltd L'avion a une capacité maximale de 10 passagers. Les sièges peuvent non seulement pivoter à 180 degrés, mais aussi se déplier complètement. Pour un avion de la taille et de la portée du Pilatus PC-24, cela est plutôt inhabituel. Photo: Pilatus Aircraft Ltd La soute à bagages peut accueillir jusqu'à 1400 kilos de chargement, ou même une moto pour des cascades dignes de James Bond. Photo: Pilatus Aircraft Ltd Le PC-24 est fabriqué par Pilatus Flugzeugwerke AG à Stans, dans le canton de Nidwald. Ce jet d'affaires est capable d'atteindre une vitesse de 815 km/h. Photo: KEYSTONE/Christian Beutler

Andreas Fischer

Le Gulfstream G650ER est le jet privé de prédilection des ultra-riches, avec des propriétaires comme Elon Musk et Bill Gates. Jeff Bezos, qui se classe actuellement deuxième fortune mondiale, en possède deux.

L'entrepreneur américain possède également un autre avion, de fabrication suisse cette fois. Selon JetSpy, il est propriétaire d'un PC-24, produit par le constructeur suisse Pilatus basé à Stans. Comparé à ses Gulfstream, le PC-24 est relativement petit, avec une autonomie d'environ 3500 kilomètres.

Mais Jeff Bezos semble prêt à accepter l'inconvénient d'une escale pour se déplacer entre sa résidence en Floride et le siège d'Amazon à Seattle. En effet, ce «seul jet super polyvalent au monde», selon son constructeur, présente un avantage décisif: le PC-24 peut décoller et atterrir presque n'importe où, même sur des pistes très courtes et non goudronnées.

La cabine du PC-24, bien que mesurant seulement 1,50 mètre de hauteur, est non seulement luxueuse mais aussi aménagée de manière ingénieuse. Une particularité à noter est la présence des toilettes dans la cuisine. Cette disposition permet de gagner de l'espace à l'arrière de l'appareil, pour une soute à bagages d'une capacité de 1400 kilos.