Voici ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous mourons

Une nouvelle étude donne un aperçu de ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous mourons.

Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente relatent souvent une lumière au bout d'un tunnel. IMAGO

vab/trad Clara Francey

Personne ne sait exactement ce qui se passe lorsque nous mourons. Et personne ne peut nous parler de ce que l'on ressent. Car ceux qui l'ont déjà vécu ne peuvent plus donner de réponse.

Les questions qui entourent la mort, ce sujet si tabou, sont nombreuses. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses équipes de recherche travaillent sur les expériences de mort imminente. Car il en existe, des témoignages de personnes qui ont frôlé la mort. Souvent, les personnes concernées parlent d'une lumière brillante, de la vie en accéléré et d'un sentiment de paix, d'harmonie et d'unité.

Une intrigante découverte faite par Jimo Borjigin, professeure de neurologie à l’université du Michigan, et son équipe pourrait apporter de nouvelles réponses aux scientifiques.

Leurs recherches ont porté sur une patiente de 24 ans qui, en 2014, s'est effondrée sur le sol de sa maison. Son coeur venait de s'arrêter. Elle souffrait depuis plusieurs années de troubles du rythme cardiaque et de convulsions. Si une fois arrivée à l'hôpital son cœur est reparti, il n'en a pas été de même pour son cerveau. Après trois jours dans le coma, sa famille a donc décidé d'interrompre les mesures de maintien en vie et de confier la jeune femme de 24 ans à l'équipe de recherche, qui l'a utilisée comme «patiente un» pour son étude.

«Ça ressemblait étonnamment à de la vie»

Les étapes suivantes ont consisté à observer les ondes cérébrales de la mourante après l’arrêt de l’oxygène qui lui était administré. Ce qui est apparu est surprenant : au lieu de s'éteindre, son cerveau s’est mis à s’activer.

Dans les colonnes du «Guardian», la professeure Borjigin explique que le cerveau de la «patiente un» «fonctionnait dans une sorte d'hyperpropulsion» alors qu'elle était en train de mourir. Et d'ajouter : «Alors même qu'elle s'enfonçait irrémédiablement dans la mort, quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la vie s'est produit pendant plusieurs minutes dans son cerveau».

«Des zones qui avaient été presque silencieuses pendant qu’elle était sous assistance respiratoire ont soudainement vibré avec des signaux électriques à haute fréquence appelés ondes gamma», écrit The Guardian.

Les chercheurs ont parlé du fait que les parties du cerveau qu'ils considèrent comme une «zone chaude» pour la conscience sont devenues dramatiquement vivantes et que cela aurait duré plus de six minutes.