Voici comment choisir le meilleur hôtel pour votre prochain voyage

Si les voyageurs disposent de labels comme la Clé verte pour les hôtels respectueux de l'environnement ou de réseaux hôteliers tels que Relais & Châteaux pour choisir les adresses qui siéront à leurs critères de recherches, il existe aussi un tas de classements prétendant les aider en pointant les meilleures d'entre elles. En attendant que Michelin présente à son tour son palmarès hôtelier, tour d'horizon de tous ces outils dont disposent aujourd'hui les vacanciers pour sélectionner un endroit où déplier bagage.

Il existe de nombreuses sources pour repérer les meilleurs hôtels... un peu trop peut-être ? Mystockimages / Getty Images

Pour réserver un séjour à l'étranger, sans passer par une agence de voyage, on a pris l'habitude de se diriger vers les plateformes de réservations telles que Booking et Hotels.com. On n'y regarde pas seulement les prix. La sélection des meilleurs hôtels est réalisée en fonction du budget, de l'emplacement mais aussi des avis des voyageurs qui ont publié un commentaire après leur passage.

D'après une étude Ifop parue en 2021, 74% des internautes consultent ces retours d'expérience que ce soit sur Google, Booking ou TripAdvisor. Et la proportion monte à 88% quand on prend en compte entièrement toutes les sources d'avis, tels que les réseaux sociaux, les forums etc... «La nature expérientielle des produits du tourisme favorise davantage leur utilisation puisqu’il est difficile pour les voyageurs de se représenter un service avant de le vivre eux-mêmes», explique très clairement le très riche mémoire d'une étudiante en master tourisme, soutenue conjointement par les universités de Toulouse Jean Jaurès, Toulouse Midi-Pyrénées et l'Institut Supérieur du Tourisme de l'Hôtellerie et de l'Alimentation, consacré à l'influence des avis en ligne des voyageurs dans leur choix d'hôtels.

Le choix des voyageurs

On peut faire le tri en filtrant la recherche d'hôtels par évaluation en ne préférant retenir que les meilleures. Mais dans le cas d'un projet où l'hôtel est en soi la destination, on a logiquement envie d'assurer ses arrières en sélectionnant la crème de la crème. D'où l'intérêt d'un listing avec les adresses les mieux notées. Présent dans le paysage digital des voyageurs depuis le début des années 2000, Tripadvisor a fait de son classement des meilleurs hôtels du monde un point de repère annuel pour faire son choix. Le dernier millésime est sorti en juin dernier et a couronné 25 adresses de la planète.

Pour attribuer ses fameux Travellers' Choice Awards, la plateforme américaine épluche les milliers de commentaires publiés pour chaque établissement afin de repérer les hôtels qui bénéficient des commentaires les plus élogieux. Un prix «Best of the Best» est remis aux meilleures adresses, qui représentent ainsi moins de 1% des huit millions de pages de commentaires. Les lauréats sont sans surprise des établissements luxueux, basés aussi bien en Indonésie qu'en Grèce ou en France.

De la même manière, les hôtels qui ont reçu le plus de félicitations de la part des voyageurs sur Booking.com sont honorés lors des Traveller Review Awards. Sont reconnus ceux qui ont obtenu une évaluation comprise entre 8 et 10 et bénéficient d'au moins cinq commentaires en ligne. Voilà comment les établissements décrochent les fameuses plaques de couleur bleue qu'ils installent souvent sur le comptoir de leur accueil. Ces deux outils ont le mérite de se concentrer sur les retours d'expérience de voyageurs lambda, ce qui entraîne inévitablement la suspicion quant à la véracité des commentaires qui sont la base d'attribution de ces récompenses. Les deux plateformes ont pris le sujet de la transparence à bras-le-corps, notamment Tripadvisor qui a publié au printemps dernier un rapport dédié indiquant que 1,3 million de posts considérés comme faux ont été interceptés l'année dernière. Près des trois quarts auraient même été repérés avant même que les internautes ne puissent les lire en ligne.

Il y a une autre façon de mesurer l'avis d'un voyageur sans passer par la publication de son commentaire. Cela s'appelle les «Readers' Choice Awards». Comprendre: les prix du choix des lecteurs. Voilà 36 ans que la publication américaine de référence dans le monde du voyage Condé Nast Traveller donne la parole à tous les amoureux d'évasion. Chaque année, un vote est ouvert en ligne pour désigner tout un tas d'acteurs du tourisme (meilleures compagnies aériennes, meilleures compagnies de croisière, meilleurs spas...). Les voyageurs donnent des points à chaque candidat en lice, qui sont convertis ensuite en pourcentage. Quand tout le monde a voté, une moyenne peut être calculée et donne lieu à l'instauration d'un score permettant de départager chaque hôtel.

... Et l'avis des experts

De leurs côtés, les professionnels du tourisme participent aussi à déterminer ce qu'il se fait de mieux en matière d'hôtellerie. Depuis 1993, les World Travel Awards distribuent des prix nationaux, régionaux et mondiaux attribués à des candidats (hôtels, compagnies aériennes, destinations, compagnies de location de voiture etc...) qui se sont engagés dans une opération de promotion durant une année afin de décrocher un maximum de votes.

Si des consommateurs participent à la décision de remettre telle ou telle récompense, ce sont surtout des agents de voyageurs et des décideurs du monde du tourisme qui prennent part aux élections. Si certains remettent en cause l'objectivité des résultats finaux, le palmarès a au moins le mérite de répartir les types d'hébergements pour honorer aussi des établissements plus accessibles. Les hôtels de luxe ne sont ainsi pas les seuls victorieux puisqu'ils disposent de leurs propres catégories. Les voyageurs ont à disposition la liste des meilleurs resorts pour partir en famille, pour organiser un voyage de noces, mais aussi les meilleurs hôtels romantiques, les meilleures boutiques hôtels ou en all-inclusive.

D'autres professionnels du tourisme partagent leur avis et leurs expériences dans un tout nouveau classement, disponible depuis quelques jours seulement, celui des «50 Best». Les initiateurs du fameux palmarès des meilleurs restaurants du monde font désormais dans l'hôtellerie. «Au cours des 20 dernières années, nous sommes devenus le leader du marché en fournissant les listes les plus fiables de restaurants et de bars sélectionnés par des experts sur la planète. Pour nous, il semble naturel de boucler la boucle en regroupant les restaurants, les bars et les hôtels. Nous souhaitons créer une plateforme fédératrice pour les meilleurs hôtels du monde et les individus exceptionnels qui se trouvent à leur initiative, mais également pour les consommateurs, en les aidant à choisir les meilleurs endroits où séjourner», avait expliqué le Directeur général Tim Brook-Webb en début d'année.

A l'instar de la désignation des restaurants, c'est une armée de votants anonymes qui ont permis de rendre le verdict. Concrètement, chacun présente des profils différents. Ce sont en fait des journalistes, des hôteliers ou des «voyageurs expérimentés», d'après la définition des «50 best» – si tant est que l'on puisse définir ce type de baroudeur... «Nous pensons que le marché manque cruellement d'un classement d'hôtels véritablement égalitaire. Contrairement aux autres catégories de récompenses, l'inscription, la présélection et la participation sont gratuites», avait expliqué Mark Sansom, le directeur de contenu des «50 best Hotels» lors du lancement.

Au final, le vrai résultat revient pour un voyageur à se sentir perdu face à cette masse de sources qui prétendent chacune avoir repéré le meilleur hôtel du monde... Les initiateurs de La Liste, qui distingue les mille restaurants du monde où l'on mange le mieux, ont aussi décidé depuis cette année d'appliquer leur algorithme compilant une variété de sources d'avis et d'expertises pour définir ce qui devrait être la crème de la crème des hôtels. Guides de voyage, classements, commentaires, blogs... Plus de 300 sources ont été retenues. C'est finalement l'hôtel vénitien Cipriani qui est ressorti vainqueur de la première édition, un établissement hôtelier de grand luxe dont la nuit se paye au moins 700 euros...

