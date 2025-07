La piscine de Porrentruy fait les gros titres à l'international

A Porrentruy (JU), seuls les Suisses et les personnes disposant de certaines autorisations peuvent désormais accéder à la piscine. Cette décision fait les gros titres bien au-delà des frontières nationales.

Un gardien surveille l'entrée : la commune de Porrentruy JU n'autorise l'accès à la piscine aux non-Suisses que sous certaines conditions. Image : Keystone/Peter Klaunzer

Depuis le 4 juillet, l'accès des étrangers à la piscine de Porrentruy JU est limité «pour des raisons de sécurité». Les personnes qui ne possèdent pas de permis de travail suisse valable ou qui passent la nuit dans la commune jurassienne ne peuvent pas plonger dans l'eau fraîche.

La décision de la commune vise avant tout les jeunes des régions françaises limitrophes qui se seraient fait remarquer par le passé par leur mauvais comportement.

Une telle mesure n'est pas seulement exceptionnelle en Suisse. En conséquence, l'annonce a également fait la une des journaux internationaux. En voici une sélection :

Allemagne

«Schweizer Freibad sperren Ausländer aus» (La piscine en plein air suisse exclut les étrangers), titre le journal «Bild» en bonne place sur la page d'accueil et parle d'un «tremblement de bassin» et, en référence à l'«America First» de Trump, d'une «mesure Suisse First». Cela semble susciter l'intérêt des lecteurs, ainsi plusieurs articles paraissent dans les jours qui suivent avec des titres tels que «Après l'interdiction des étrangers: les Suisses considèrent à nouveau 'leur' piscine en plein air comme sûre».

La chaîne privée «Welt TV» consacre un reportage d'une quarantaine de secondes à cette thématique dans son émission d'information «Die Welt am Abend». La présentatrice y parle de la «dernière solution» pour la commune. Selon elle, de nombreux fauteurs de troubles viennent de «quartiers à problèmes» de l'autre côté de la frontière. Le magazine «Stern» souligne en revanche la raison de cette décision: «Violence et harcèlement dans une piscine en plein air suisse», peut-on lire dans le titre.

Le portail d'information «t-online» décrit la situation comme «ayant dégénéré» et rappelle des incidents similaires en Allemagne: en juin, des jeunes femmes avaient été agressées dans une piscine en plein air à Gelnhausen (Hesse). Selon les autorités, les auteurs étaient également de jeunes hommes venus de l'étranger.

Et le «Tagesspiegel» réduit cette «mesure drastique» à trois mots clés: «harcèlement, vulgarité, violence».

Autriche

Le cas de Porrentruy fait également «s'échauffer les esprits» chez le «Kronen Zeitung». Il y a «de l'agitation autour d'une piscine en plein air en Suisse» parce qu'elle «ne laisse pas entrer les étrangers».

Dans le commentaire d'un auteur, on sent une certaine admiration pour cette mesure. Sous le titre «Porrentruy montre l'exemple», on peut lire: «La commune suisse de Porrentruy a désormais limité l'accès à sa piscine en plein air et donne ainsi un signal pour empêcher a priori les agressions contre les femmes et les filles. Impensable en Autriche bien sûr - où l'on préfère distribuer des billets à prix réduit à certaines personnes».

France

L'annonce a également été reprise dans la presse française, d'autant plus que la mesure vise en premier lieu les hôtes de France. Le magazine «Courrier international» parle d'une «polémique que le maire de Porrentruy a déclenchée des deux côtés de la frontière».

Le média «Le Journal de l'Économie» fait état de «vagues importantes» provoquées par cette affaire. C'est sans doute ce que le titre a provoqué chez son propre lectorat: «Cette piscine en Suisse interdit l'entrée aux Français».

Kosovo

Le journal kosovar «Gazeta Express» évoque également Porrentruy: «Une piscine en plein air en Suisse a banni la plupart des ressortissants étrangers et de nombreux touristes pour l'été», peut-on lire dans le titre.

La raison de la décision des autorités suisses: «Elles sont tenues pour responsables de flambées de comportements asociaux».

Grande-Bretagne

Le tabloïd anglais «Daily Mail» juge l'information locale jurassienne suffisamment pertinente pour titrer en gros caractères:« "Une piscine suisse bannit les étrangers et oblige les visiteurs à prouver leur nationalité après que des jeunes filles ont été harcelées sexuellement"».

Même une photo de la piscine parvient à faire la une de l'édition en ligne. Il faudra sans doute attendre un certain temps avant que Porrentruy n'attire à nouveau autant l'attention de la presse internationale.