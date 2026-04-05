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«Course contre la montre» «48 heures avant que l'enfer ne s'abatte» - le déroulement du sauvetage du pilote américain

SDA

5.4.2026 - 06:57

Pendant plus de 36 heures, le deuxième membre d'équipage d'un avion de combat américain abattu se trouvait en territoire ennemi en Iran. Une unité de commandement spécialisée a finalement pu localiser le pilote de l'avion de combat blessé et le mettre en sécurité.

Les médias d'Etat iraniens ont publié des images de débris carbonisés de plusieurs avions américains dans une zone désertique.
Les médias d'Etat iraniens ont publié des images de débris carbonisés de plusieurs avions américains dans une zone désertique.
Bild: IMAGO/Anadolu Agency
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Keystone-SDA, Keystone-ATS, Rédaction blue News

05.04.2026, 06:57

06.04.2026, 08:25

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Selon les médias, le membre d'équipage du jet de combat américain abattu, qui était porté disparu en Iran, a été retrouvé par des équipes de recherche américaines.
  • Les forces spéciales américaines auraient sauvé l'officier d'armement, a rapporté le portail d'information américain «Axios» en début de matinée, citant trois officiels américains.
  • Des centaines de forces spéciales, des dizaines d'avions, de drones et d'hélicoptères auraient été engagés dans cette opération.
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Un officier américain spécialisé dans les armes, dont l'avion de combat avait été abattu au-dessus de l'Iran, a été sauvé par les forces spéciales américaines lors d'une opération commando à haut risque. «Nous l'avons eu», a écrit le président américain Donald Trump en lettres capitales sur sa plateforme Truth Social. Le soldat est blessé, mais il est désormais en sécurité. Il ira bien, a écrit Trump. Selon des médias concordants, le pilote du F-15E abattu vendredi avait déjà été sauvé auparavant. Trump a également confirmé officiellement son sauvetage.

L'action pour le deuxième membre d'équipage fait suite à une «course contre la montre» de deux jours entre les forces américaines et iraniennes pour atteindre le membre de l'armée de l'air blessé, selon des responsables américains cités par le «New York Times». Le soldat américain a été «pourchassé par nos ennemis», qui se sont rapprochés de lui d'heure en heure, a écrit Trump. Des commandos spéciaux américains se sont avancés «profondément en territoire ennemi» pour le sauver, écrit le journal. Selon Trump, ils étaient accompagnés de dizaines d'avions de combat.

«Violents échanges de tirs» lors de l'opération de sauvetage

La chaîne arabe Al Jazeera a cité un fonctionnaire américain selon lequel une «violente fusillade» a finalement eu lieu. Selon le «New York Times», les commandos américains ont finalement pu récupérer l'officier blessé, accompagné de centaines de membres des forces spéciales. Il n'a «jamais vraiment été seul», a écrit Trump. Le commandement militaire américain aurait surveillé sa position dans les montagnes «24 heures sur 24». Il s'agissait de l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'armée américaine dans l'histoire des Etats-Unis, a poursuivi le président.

Selon le «New York Times», des avions de sauvetage ont transporté l'officier d'armement au Koweït pour un traitement médical. Un dernier obstacle aurait toutefois retardé le sauvetage de l'homme. Selon un responsable militaire américain, deux avions de transport qui devaient emmener les commandos d'intervention et l'officier d'armement en sécurité sont restés bloqués en Iran. Trois avions de remplacement auraient été utilisés pour récupérer les soldats américains. Ces derniers auraient fait exploser les deux avions abandonnés afin d'éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Iraniens, a-t-on appris.

Cette ruse aurait aidé au sauvetage

Les unités iraniennes auraient été mises sur une fausse piste avant l'opération de sauvetage américaine par une rumeur propagée de manière ciblée. Selon le portail de recherche «Axios», le service de renseignement extérieur américain CIA a diffusé l'information au sein de l'Iran selon laquelle les forces américaines auraient déjà retrouvé l'officier disparu. Le pilote serait en sécurité et aurait été évacué d'Iran.

Cette fausse affirmation visait à détourner l'attention des combattants iraniens de l'intervention imminente des forces spéciales américaines. Ce n'est qu'après la diffusion de l'information que des dizaines d'avions, de drones et d'hélicoptères se sont mis en mouvement. Le soldat a finalement pu être localisé et retrouvé. «C'était l'ultime recherche d'une aiguille dans une botte de foin, mais dans ce cas, il s'agissait d'une âme américaine courageuse dans une crevasse, qui n'a pu être localisée que grâce aux capacités de la CIA», selon le portail d'information «Axios».

L'Iran a offert une prime aux soldats américains

Les médias iraniens avaient fait état de sommes d'argent importantes qui auraient été promises pour la capture du soldat américain. Des Iraniens auraient pointé leurs smartphones vers le ciel pour suivre l'opération de sauvetage, a rapporté le «Wall Street Journal». Des enregistrements vidéo montrent des Iraniens tirant en l'air et tentant d'abattre des hélicoptères américains semblables à ceux impliqués dans l'opération de sauvetage, a-t-on appris.

Si l'Iran avait trouvé le membre d'équipage en premier, les dirigeants de Téhéran auraient pu, selon les experts, s'en servir comme moyen de pression. Si le membre de l'équipage avait été capturé et que des images avaient été publiées, cela aurait en outre eu un impact négatif supplémentaire sur l'attitude déjà critique de l'opinion publique américaine vis-à-vis de la guerre, avait déclaré à la BBC Laurel Rapp, directrice du programme Amérique du Nord du groupe de réflexion Chatham House.

Trump réaffirme : avoir la souveraineté aérienne en Iran

Ces dernières semaines, le gouvernement américain, et en particulier Trump, avait régulièrement suggéré que les avions américains n'avaient plus à craindre d'attaques dans l'espace aérien iranien. Les Etats-Unis auraient acquis la souveraineté aérienne. «Trump a déclaré que l'Iran avait été anéanti. Puis un avion de combat américain de type F-15E a été abattu», a écrit la chaîne de télévision américaine NBC.

Après le sauvetage du deuxième membre d'équipage du F-15E, le président américain a écrit que l'on n'abandonnerait jamais un soldat américain. Le fait que l'opération de sauvetage ait pu être menée sans qu'aucun Américain ne soit tué ou blessé prouve «une fois de plus que nous avons acquis une souveraineté aérienne écrasante sur l'espace aérien iranien».

Trump renouvelle ses menaces

Auparavant, Trump avait de nouveau menacé l'Iran de graves attaques si Téhéran ne se pliait pas à son ultimatum sur l'ouverture du détroit d'Ormuz. «Le temps presse - 48 heures avant que l'enfer ne s'abatte sur eux», a-t-il écrit samedi sur Truth Social. Les conditions seraient remplies si l'Iran acceptait un accord ou ouvrait le détroit d'Ormuz.

Trump avait menacé de faire détruire les centrales électriques iraniennes si l'Iran n'ouvrait pas complètement et «sans menaces» le détroit, important pour le commerce mondial du pétrole et du gaz, au trafic maritime. La semaine dernière, il a une nouvelle fois repoussé son ultimatum. Jusqu'au 6 avril (heure locale américaine, nuit du 7 avril, heure suisse), il n'y aura pas d'attaques contre les centrales électriques iraniennes, a-t-il annoncé en faisant référence à de «très bonnes» discussions.

L'Iran poursuit ses contre-attaques

Entre-temps, cinq semaines après le début des attaques américano-israéliennes, l'Iran a poursuivi ses contre-attaques contre Israël ainsi que contre les pays du Golfe qui abritent des bases militaires américaines. Selon le ministère de l'énergie au Koweït, deux installations de production d'électricité et de dessalement ont été considérablement endommagées par des drones iraniens. Il n'y a pas eu de blessés, a-t-on précisé.

L'impact d'un autre drone sur un bâtiment du ministère des Finances a également causé d'importants dégâts matériels, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Kuna, citant le ministère. Il n'y a pas eu de blessés non plus, a-t-on précisé. Selon les informations du ministère de l'Information, un drone a également touché une installation du groupe pétrolier Kuwait Petroleum Corporation. Là aussi, il n'y a pas eu de blessés.

Israël a également essuyé de nouveaux tirs de missiles iraniens dans la nuit et la défense antiaérienne est à nouveau intervenue. Aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat. Samedi, des habitations situées dans la banlieue de Tel Aviv avaient été fortement endommagées par des tirs de roquettes, selon les médias. Quatre personnes ont été blessées. Parallèlement, un drone de la milice huthi, alliée de l'Iran, aurait été intercepté depuis le Yémen.

Parallèlement, l'armée israélienne a annoncé ce matin que l'armée de l'air avait attaqué plus de 120 systèmes de défense aérienne et de missiles au centre et à l'ouest de l'Iran au cours des dernières 24 heures.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.

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