«Ma mère m'est apparue en rêve, me disant de m'enfuir»

Situé sur une colline surplombant la plaine de Gela, Niscemi a commencé à s'effondrer depuis la fin du mois de janvier en raison du passage du cyclone Harry. Cette situation a contraint environ 1 500 personnes à quitter leurs maisons, dont beaucoup se sont déjà effondrées dans le néant, laissant plusieurs habitants sans rien.

Le glissement de terrain à Niscemi Cette vue aérienne prise le 1er février 2026 montre une partie d'un glissement de terrain de 4 kilomètres de long qui a laissé la ville sicilienne de Niscemi, dans le sud de l'Italie, au bord d'une falaise après que des jours de fortes pluies causées par un cyclone ont déclenché un énorme glissement de terrain qui a détruit des biens et forcé le déplacement de plus de 1 500 personnes. Photo: KEYSTONE Des dizaines de maisons sont au bord du vide. Photo: KEYSTONE Cette photo illustre bien la situation à Niscemi. Photo: KEYSTONE La ville de Niscemi est située sur une colline. Photo: KEYSTONE Des dizaines de maisons sont déjà tombées dans le vide. Photo: KEYSTONE Une grande partie de la population du village a été forcée de quitter sa maison. Photo: KEYSTONE La ville, qui compte aujourd'hui près de 25 000 habitants, est située sur la côte sud-ouest de la Sicile, sur une colline d'argile à 330 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il se trouve à environ 22 kilomètres de la mer. Photo: KEYSTONE

Sara Matasci

Niscemi tombe peu à peu dans le vide. La ville sicilienne, dans la province de Caltanissetta, est située sur une colline qui domine la plaine de Gela et, depuis la fin du mois de janvier, elle est en train de dégringoler en raison du passage du cyclone Harry, qui a également dévasté d'autres régions du sud de l'Italie.

À Niscemi, cet événement a touché une zone d'environ 4 km, mettant en danger la vie de 300 familles et forçant 1 500 personnes à quitter leurs maisons, dont beaucoup se sont déjà effondrées, laissant des centaines d'habitants sans rien.

L’80enne geometra in pensione del comune di #Niscemi non riesce a sospendere l’assicurazione della sua Ford Fiesta,in bilico da giorni sul costone della frana,perché l’agenzia ha bisogno dei documenti. Che però si trovano dentro l’auto.Paradosso pirandelliano di burocrazia.🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/MX0qB59gCk — Francesca Filippi (@Frances99687883) February 2, 2026

«Le cœur déchiré»

Le drame que vivent ces personnes a été évoqué dans le dernier épisode de l'émission «Verissimo», diffusée sur la chaîne 5. Giovanni Lo Monaco et Giusy Muscia, deux habitants qui ont tout perdu, ont raconté leur histoire.

Comme le rapporte «Il Messaggero», le premier a raconté sa douleur, se souvenant d'un rêve prémonitoire: «Voir les lieux de mon enfance détruits est dévastateur. Ma mère m'est apparue en rêve, me disant de m'enfuir. Le jour du glissement de terrain, j'étais chez ma sœur et à mon retour, j'ai trouvé la protection civile et les pompiers. J'ai eu le cœur déchiré», a-t-il déclaré.

Pour sa part, Giusy a ajouté que sa maison se trouve au cœur de la zone rouge et qu'elle est devenue le symbole d'une vie suspendue. Elle a également parlé de sa mère, qui se trouve désormais dans un lieu sûr: "«Ma mère aimerait rester avec nous, mais elle ne peut pas. J'ai peur qu'elle nous lâche. Le glissement de terrain a détruit ma vie"».

Malgré leur angoisse, Giusy a délivré un message de résilience, affirmant que seule l'unité de la communauté Niscemi peut les aider à surmonter cette période difficile.

Les deux invités ont enfin critiqué le silence des institutions, appelant à une action rapide pour empêcher le village de sombrer davantage.

Un croix symbolique s'effondre, la bibliothèque se meurt

La journée de lundi a également été marquée par l'effondrement de la croix du village, érigée en mémoire de l'église détruite par un précédent glissement de terrain, en 1997, et qui était un symbole d'espoir pour la communauté.

Le maire, Massimiliano Conti, a exprimé sa tristesse face à cet incident, soulignant l'importance qu'il revêt pour tous les citoyens.

Nuovo crollo sul fronte della frana a Niscemi. Nella serata di lunedì 9 febbraio è precipitata nella scarpata la croce che era stata eretta per ricordare la chiesa del quartiere Sante Croci, distrutta dalla frana del 1997. Nelle immagini, i resti della croce visti dall'alto… pic.twitter.com/ISTiRdYOwI — Local Team (@localteamit) February 10, 2026

Aujourd'hui, les regards se tournent également vers la bibliothèque municipale. Le bâtiment blanc, long et bas, se trouve dans le précipice depuis plusieurs jours et une partie s'est déjà effondrée.

Pour l'instant, il est impossible de tenter de sauver les 4 000 volumes, mais pas seulement, conservés à l'intérieur, car il est trop dangereux de s'aventurer dans la structure pour le faire.

Il convient de souligner que les archives de la bibliothèque renferment la mémoire d'une ancienne communauté. Un morceau de cette histoire locale qui contribue à l'identité collective, conservé au cœur du quartier de Sante Croci, le plus touché par l'éboulement.

A tel point que le monde de la culture, avec les écrivains siciliens au premier plan, mais pas seulement, s'est mobilisé et a lancé un appel pour tenter de maintenir l'attention sur la sauvegarde de ce patrimoine commun.

Interdiction absolue d'accès

La protection civile a établi une interdiction absolue d'accès sur une zone de 150 mètres, mais comme le glissement de terrain continue d'avancer, la zone à risque a été étendue à 25 kilomètres carrés. Les prévisions de nouvelles précipitations dans la région sont encore plus préoccupantes.

Malgré les critiques, les autorités locales et nationales s'efforcent de faire face à la situation d'urgence. Comme le rapporte «"Il Sole 24 Ore",» le chef du département de la protection civile, Fabio Ciciliano, s'est rendu à Niscemi pour coordonner les actions nécessaires. La Première ministre Giorgia Meloni prévoit de se rendre à nouveau sur place dans les prochains jours.

Pour sa part, Salvatore Cocina, chef du département régional de la protection civile, a déclaré que des enquêtes complexes étaient en cours pour recueillir de nouvelles données sur le glissement de terrain. Des experts et des universités collaborent pour mieux comprendre le phénomène et fournir une assistance aux familles déplacées.

Demain, jeudi 12 février, des consultants techniques et le parquet de Gela doivent également examiner le front du glissement de terrain. L'enquête vise à déterminer si des mesures préventives auraient pu être prises après le premier épisode de 1997.

Se sai che il terreno è di tipo franoso, perché continuare a costruire ?

Chiedo#Niscemi pic.twitter.com/K8C7oK2edJ — Ste (@soloStefy24) February 8, 2026

Un peu d'histoire

Niscemi, qui compte près de 25 000 habitants, est située sur la côte sud-ouest de la Sicile, à 330 mètres d'altitude et à environ 22 kilomètres de la mer.

Son histoire - comme on peut le lire sur le site web de la TG La 7 - est très ancienne, puisqu'elle remonte à la période néolithique, avec des établissements qui se sont développés à travers les époques des Sicans, des Sicules, et plus tard sous les influences grecques, romaines et carthaginoises.

La ville a subi des destructions et des reconstructions, comme en 1143 lorsque les Normands ont fondé une nouvelle ville appelée Nixenum.

En 1693, Niscemi a été frappée par le tremblement de terre dévastateur de la vallée de Noto, qui a détruit une grande partie de la ville. Cet événement sismique, l'un des plus catastrophiques de l'île, a entraîné la mort de 54 000 personnes et la destruction de 45 établissements. La reconstruction de la ville a contribué au développement du célèbre baroque sicilien.

Zone à haut risque sismique

La région est classée comme zone à haut risque sismique (zone 2), avec une activité sismique fréquente mais généralement de faible magnitude. La ville est en effet construite sur des couches d'argile et de sable, qui ont tendance à glisser facilement lorsque l'eau s'infiltre.

Historiquement, Niscemi a subi plusieurs glissements de terrain, comme celui du 19 mars 1790, qui a duré huit jours sans faire de victimes. Un autre glissement important s'est produit le 12 octobre 1997, qui a entraîné le déplacement de 1 000 personnes. Malgré les promesses d'une action rapide, la reconstruction a été entachée de retards et d'inefficacités.

Des documents datant de 2022 ont récemment révélé que des techniciens avaient averti le gouvernement sicilien du mouvement du glissement de terrain, mais que les interventions nécessaires n'avaient pas été effectuées.

Le maire de Niscemi, M. Conti, a déclaré avoir insisté à plusieurs reprises auprès des autorités compétentes, mais ce n'est qu'en décembre 2025 que des fonds ont été obtenus pour les phases 2 et 3 de l'éboulement de 1997.

Pour sa part, le chef de la protection civile, M. Musumeci, a exprimé la nécessité d'une enquête administrative pour comprendre les causes de l'inaction de 1997. Il a souligné l'importance d'évaluer si le glissement de terrain pouvait toucher d'autres zones de la ville et a promis de discuter de la question au Conseil des ministres.

Une équipe d'experts, composée de géologues et de spécialistes, a été désignée pour évaluer la situation et faire un rapport sur le sort de Niscemi. L'objectif est de comprendre si le phénomène peut s'étendre davantage, afin que les habitants puissent planifier leur avenir avec plus de sécurité.