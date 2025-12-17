La plaque d'immatriculation «ZH 11» a été adjugée 262'000 francs mercredi soir lors d'une vente aux enchères en ligne dans le canton de Zurich. Ce montant est inférieur au record de 299'000 francs payé en 2024 pour la plaque «ZH 24».

Keystone-SDA SDA

Au total, 141 offres ont été déposées pour le numéro 11, mais à partir de 160'000 francs, seules trois personnes ont continué à enchérir, comme on peut le voir sur la page des enchères de l'Office de la circulation routière de Zurich. «ZH 11» est le numéro le plus bas jamais mis aux enchères dans le canton.

Récemment, le canton de Soleure a dû bloquer les enchères pour la plaque d'immatriculation «SO 1» en raison d'un certain nombre d'«offres basses». Un utilisateur portant le pseudonyme «Inzest» avait en effet proposé 1 million de francs suisses, soit le double de l'offre maximale précédente.

En comparaison, tout s'est bien passé à Zurich. Chaque semaine, le canton met aux enchères sur Internet des plaques d'immatriculation à cinq chiffres et moins, ainsi que des combinaisons spéciales à six chiffres. Ces dernières années, des millions de francs de recettes ont ainsi été générés. De l'argent qui alimente les caisses du canton de Zurich.