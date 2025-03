Longtemps associé au 21 mars, le début du printemps tombe cette année le 20 mars à 10h01. Un phénomène qui intrigue, tant l’idée d’un printemps débutant le 21 mars reste ancrée dans les esprits. Pourtant, ce décalage s’explique par des raisons astronomiques précises.

Les biologistes adoptent un calendrier phénologique basé sur l’évolution de la végétation. (Image d'illustration) IMAGO/Dreamstime

Rédaction blue News Barman Nicolas

Le cycle des saisons est régi par la révolution de la Terre autour du Soleil, qui dure précisément 365,2422 jours. Ce décalage par rapport aux 365 jours du calendrier grégorien impose une correction avec les années bissextiles, mais celle-ci reste imparfaite.

Résultat : l’équinoxe de printemps ne tombe plus un 21 mars depuis 2008 et ne reviendra à cette date qu’en 2102.

L’orbite terrestre, légèrement elliptique, influence aussi la durée des saisons. Ainsi, l’hiver 2024-2025 aura duré exactement 88 jours, 23 heures et 40 minutes, conduisant à un basculement du printemps un jour plus tôt qu’attendu.

Le "printemps complet" lorsque les pommiers fleurissent

Si l’équinoxe marque le début du printemps astronomique, le printemps météorologique, lui, commence toujours le 1er mars. Cette convention, fixée par l’Organisation météorologique mondiale, permet d’avoir des saisons de durée fixe, facilitant les analyses climatiques.

De leur côté, les biologistes adoptent un calendrier phénologique basé sur l’évolution de la végétation. Pour eux, le printemps se décline en plusieurs phases : le pré-printemps, marqué par la floraison des perce-neige et crocus, le premier printemps avec les violettes et forsythias, et le printemps complet lorsque les pommiers et lilas fleurissent.

La barre des 20°C, un indicateur clé

Si le passage à la nouvelle saison est dicté par l’astronomie, l’arrivée des premiers jours véritablement printaniers dépend aussi des conditions météorologiques. La barre des 20°C, indicateur clé, est atteinte en moyenne autour du 28 mars à Genève selon les relevés de 1991-2020. Toutefois, avec le réchauffement climatique, ce seuil est franchi de plus en plus tôt certaines années.

À noter que le printemps astronomique commencera régulièrement un 19 mars dès 2048, poursuivant ainsi la tendance au décalage observée depuis plusieurs décennies.