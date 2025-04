Voies inondées entre Domodossola et Milan

Le nord de l'Italie, en plus du Haut-Valais et du Tessin, était également en état d'alerte mercredi soir en raison des très fortes précipitations. Les chemins de fer italiens ont interrompu la liaison entre Domodossola et Milan, les voies étant inondées, a rapporté l'agence de presse Ansa.

La ligne a été coupée (photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

La liaison Eurocity entre le Valais et la métropole lombarde était affectée par cette interruption, a confirmé une porte-parole des CFF à Keystone-ATS. Il n'était pas possible de se rendre à Domodossola (Italie) depuis la Suisse par les transports publics mercredi soir.

La Protection italienne en cas de catastrophe a lancé en milieu de semaine un avertissement pour risques d'éboulement et d'inondations pour toute la chaîne du Sud des Alpes, de la Vénétie à la Ligurie en passant par le Piémont. Un cocktail météo potentiellement dangereux se préparait.