L'incendie d'un véhicule samedi à midi à Morges a provoqué de fortes perturbations de la circulation durant près de deux heures. Le trafic dans la ville de La Côte était plus important que d'habitude en raison de plusieurs manifestations.

En raison des différentes manifestations organisées à Morges samedi, les perturbations de la circulation que l'accident a entraînées ont été plus fortes que la normale. ATS

Une épaisse fumée se dégageait du véhicule, immobilisé sous le pont ferroviaire de la rue de la Gare, à proximité du giratoire du Moulin à Morges. A tel point que durant quelques instants, la visibilité sur l’autoroute s'en est trouvée gênée, a indiqué la police cantonale vaudoise samedi dans un communiqué. Les occupants du véhicule, complètement détruit par les flammes malgré la rapide intervention des secours, n'ont pas été blessés, a-t-elle précisé.

La rue de la Gare ayant dû être momentanément fermée pour les besoins de l'intervention, d’importantes perturbations du trafic en ville de Morges s'en sont suivie. Ce samedi, le trafic y était plus important qu’à l’accoutumée en raison du marché hebdomadaire, de la Fête de la Tulipe et de la manifestation des milices vaudoises prévue dans la journée.

Les travaux d’extinction, de dépannage et de nettoyage de la chaussée ont duré près de deux heures. La situation est revenue à la normale aux environs de 13h45, note encore la police. Plusieurs patrouilles de la Gendarmerie vaudoise et de la Police Région Morges, des sapeurs-pompiers du SPSL de Lausanne, du SDIS Morget et d’un dépanneur ont été nécessaires.