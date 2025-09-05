Un Italien de 56 ans est accusé d'avoir renversé «de manière délibérée» neuf personnes à La Havane, à Cuba, a indiqué jeudi le parquet général de l'île communiste. Une femme de 35 ans, mère de trois enfants, est morte.

Un Italien de 56 ans est accusé d'avoir renversé «de manière délibérée» neuf personnes à La Havane (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Les huit autres victimes ont été transportées à l'hôpital, a précisé le parquet dans un communiqué. Le conducteur est soupçonné d'avoir percuté ces neuf personnes «à différents endroits» du centre de la capitale cubaine, le 25 août au petit matin.

Le citoyen italien, résident permanent à Cuba, a été placé en détention provisoire. L'incident a indigné les Cubain.

Les accidents de la route se sont multipliés à La Havane ces derniers temps en raison de l'état délabré des routes et des voitures, mais ce genre de drame est peu commun sur l'île.