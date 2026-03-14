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Enquête en cours Voiture sur les rails dans le canton de Zurich: 3 blessés

ATS

14.3.2026 - 12:08

Un véhicule a fini sa course sur la voie de chemin de fer dans la nuit de vendredi à samedi à Rickenbach, dans le canton de Zurich. Ses trois occupants ont été blessés et hospitalisées.

La voie ferrée et la route ont été fermées pendant plusieurs heures (Photo d'archives).
La voie ferrée et la route ont été fermées pendant plusieurs heures (Photo d'archives).
sda

Keystone-SDA

14.03.2026, 12:08

Peu après 01h00, un automobiliste âgé de 21 ans a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage à gauche. Le véhicule est sorti de la route, enfoncé une glissière de sécurité, puis dévalé un talus avant de s'immobiliser sur les rails, a indiqué samedi la police cantonale.

Les trois occupants ont pu sortir du véhicule par leurs propres moyens. Ils ont été transportés à l'hôpital avec des «blessures légères à modérées», selon les informations de la police. Aucun train ne circulait sur la ligne au moment de l'accident.

La voiture a dû être récupérée à l'aide d'une grue. La voie ferrée et la route ont été fermées pendant plusieurs heures. Le conducteur fait l'objet d'une enquête pour suspicion de conduite à vitesse excessive, précise la police zurichoise.

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