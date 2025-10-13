Quatre hommes ont été interpellés dimanche quelques heures après un vol à main armée au musée du président Jacques Chirac en Corrèze, où ils sont suspectés d'avoir dérobé de l'argent liquide et au moins un objet de collection, a indiqué lundi le parquet de Tulle.

Ouvert en décembre 2000, le musée rassemble les cadeaux offerts au président Jacques Chirac. IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA ATS

Le braquage a été commis entre 10h00 et 10h30 à Sarran (Corrèze), «par quatre individus porteurs de cagoules et munis d'un fusil à pompe ainsi que d'armes blanches», indique dans un communiqué le procureur de la République, François Tessier.

«Sur place, ils auraient menacé les agents d'accueil et visiteurs présents» et pris la fuite «après avoir dérobé un fonds de caisse et au moins une montre de collection», précise le magistrat.

Les quatre hommes ont été placés en garde à vue et une enquête a été confiée à la brigade de recherches de Tulle. Le département de la Corrèze, propriétaire du musée, a indiqué déposer une plainte lundi.

Collection de cadeaux

Ouvert en décembre 2000, le musée rassemble les cadeaux offerts au président Jacques Chirac lors de ses différents déplacements en France et à l'étranger.

Le musée avait déjà subi un vol en novembre 2011. Un faucon en or jaune serti de diamants, offert par l'Arabie saoudite à Jacques Chirac quand il était chef de l'Etat, avait alors été dérobé.