  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vol au Louvre La couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée

ATS

19.10.2025 - 15:56

La couronne de l'impératrice Eugénie, qui fait partie des joyaux dérobés dimanche lors d'un spectaculaire cambriolage au Louvre, a été retrouvée à proximité du musée parisien, endommagée. C'est ce qu'a appris l'AFP de source proche du dossier.

La couronne de l’impératrice des Français, Eugénie de Montijo, exposée dans la Galerie d’Apollon au musée du Louvre, à Paris, le 14 janvier 2020 (archives).
La couronne de l’impératrice des Français, Eugénie de Montijo, exposée dans la Galerie d’Apollon au musée du Louvre, à Paris, le 14 janvier 2020 (archives).
AFP

Keystone-SDA

19.10.2025, 15:56

La couronne de l'épouse de Napoléon III, typique des représentations de couronnes impériales, est notamment composée de 1.354 diamants et 56 émeraudes, selon le descriptif mis en ligne par le Louvre. Plusieurs objets de très grande valeur ont été dérobés dimanche matin dans la galerie Apollon du plus grand musée du monde.

Les plus lus

«La France perd une grande voix pour les droits des femmes»
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages
Martial Courtet se dit «extrêmement satisfait» de son résultat