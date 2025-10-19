La couronne de l'impératrice Eugénie, qui fait partie des joyaux dérobés dimanche lors d'un spectaculaire cambriolage au Louvre, a été retrouvée à proximité du musée parisien, endommagée. C'est ce qu'a appris l'AFP de source proche du dossier.

La couronne de l’impératrice des Français, Eugénie de Montijo, exposée dans la Galerie d’Apollon au musée du Louvre, à Paris, le 14 janvier 2020 (archives). AFP

La couronne de l'épouse de Napoléon III, typique des représentations de couronnes impériales, est notamment composée de 1.354 diamants et 56 émeraudes, selon le descriptif mis en ligne par le Louvre. Plusieurs objets de très grande valeur ont été dérobés dimanche matin dans la galerie Apollon du plus grand musée du monde.