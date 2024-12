Un membre d’équipage de l’avion de Swiss posé en urgence en Autriche est mort

Une semaine après l'atterrissage d'urgence d'un avion Swiss en Autriche, un membre de l'équipage est décédé lundi dans un hôpital à Graz en Autriche. Le parquet de Graz a ouvert une enquête.

Un membre de l'équipage de cabine du vol Swiss Bucarest-Zurich est mort survenu à l'hôpital de Graz. ATS

Keystone-SDA, ats ATS

«C'est un jour noir pour nous tous», déclarent Jens Fehlinger, CEO de Swiss et Oliver Buchhofer, directeur opérationnel de Swiss», lit-on dans un communiqué de la compagnie aérienne lundi soir. «Par respect pour les proches», la compagnie aérienne indique qu'elle «ne donnera pas d'informations détaillées sur la cause du décès et sur la victime.»

Le jeune collègue décédé faisait partie de l'équipage de cabine du vol SWISS LX1885. Depuis l'atterrissage d'urgence de lundi dernier, il était en soins intensifs à l'hôpital de Graz.

Le deuxième membre d'équipage, qui avait également été traité à l'hôpital universitaire de Graz, a pu quitter l'hôpital dans l'intervalle.

Ce vol, qui reliait Bucarest à Zurich le 23 décembre, a dû atterrir d'urgence à Graz en raison de la présence de fumée dans le cockpit et dans la cabine. A son bord, 74 passagers et cinq membres d'équipage.

Au sol, les passagers ont été évacués par les toboggans d'urgence. Après l'incident, cinq membres de l'équipage et douze passagers ont reçu un traitement médical, selon Swiss.

Enquête pour lésions corporelles par négligence

La procédure d'enquête ouverte vise à clarifier les causes de l'accident, a déclaré un porte-parole du parquet de Graz. Un expert doit déterminer pourquoi l'avion qui avait décollé de Bucarest a dégagé tant de fumée qu'il a fallu interrompre le vol.

L'enquête porte actuellement sur des lésions corporelles par négligence, a déclaré le porte-parole des autorités.

Défaut technique probable dans le moteur

Aucune information n'a été donnée jusqu'à présent sur la cause exacte de l'incident. Selon les premières constatations, un défaut technique dans l'un des moteurs est vraisemblablement à l'origine de l'incident, a indiqué Swiss. Les constructeurs d'avions et de moteurs ont été informés, selon l'Office fédéral suisse de l'aviation civile (OFAC).

Par le passé, le type d'avion Airbus A220 avait présenté à plusieurs reprises des problèmes de moteur. Lors d'incidents, des pièces du moteur avaient notamment été projetées vers l'extérieur en raison d'un dysfonctionnement. Ces incidents ont notamment entraîné des arrêts temporaires de l'exploitation, dont Swiss a également été victime.