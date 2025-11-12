  1. Clients Privés
Mulhouse Un drone suspect repéré au-dessus d'un convoi de chars Leclerc 

ATS

12.11.2025 - 16:14

La police française a ouvert une enquête mercredi après le survol la veille d'un drone au-dessus du commissariat de Mulhouse et d'une gare où se trouvait un convoi transportant des chars Leclerc. L'engin n'a pas été identifié à ce stade, selon une source policière.

Un drone non identifié a survolé la gare de Mulhouse où étaient stationnés des chars Leclerc (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 16:14

12.11.2025, 16:16

Ce sont des policiers en patrouille qui ont observé le vol du drone et qui ont tenté de le suivre jusqu'à la gare du Nord, sur une zone non accessible au public. Un agent de sécurité a fait le même constat sur le site. Un convoi de chars Leclerc de retour d'un exercice militaire stationnait dans cette gare.

La sécurité est renforcée sur tout le territoire français en raison de la commémoration des attentats du 13 novembre 2015 mais aussi d'un contexte géopolitique perturbé. Des incidents impliquant des drones se sont multipliés ces dernières semaines, aussi bien en France qu'en Europe, où la main de la Russie a été évoquée.

