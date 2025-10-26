  1. Clients Privés
Cambriolage spectaculaire Deux hommes en garde à vue pour le vol de bijoux au Louvre

ATS

26.10.2025 - 11:04

Deux hommes soupçonnés d’avoir participé au vol de bijoux au musée du Louvre ont été arrêtés samedi soir. Ils ont été placés en garde à vue, ont indiqué dimanche deux sources proches du dossier, confirmant une information du Parisien et partiellement de Paris-Match.

Le musée du Louvre à Paris est fermé depuis le vol survenu le 19 octobre.
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 11:04

26.10.2025, 11:10

L'un des suspects a été interpellé vers 22h00 à l'aéroport Charles-de-Gaulle, alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour l'étranger, selon les deux médias, et le second a été arrêté peu après en région parisienne, d'après le Parisien.

L'interpellation a été réalisée par la Brigade de répression du banditisme (BRB) avec le soutien de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), a précisé l'une des sources.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle.

Evalué 88 millions d'euros

Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes qui a dérobé huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d'euros, dimanche dernier.

Vers 9h30 le 19 octobre, ils ont installé un camion-élévateur au pied du musée, sur le quai François-Mitterrand, et deux d'entre eux se sont hissés avec une nacelle jusqu'à la galerie Apollon.

Après avoir brisé une fenêtre et les vitrines contenant les bijoux, ils sont repartis à bord de deux puissants scooters conduits par leurs complices.

Le cambriolage a duré en tout sept à huit minutes.

Les investigations, confiées à la BRB et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), mobilisent une centaine d'enquêteurs.

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Un cambriolage spectaculaire a eu lieu dimanche matin peu après l'ouverture du Louvre, le musée le plus visité au monde, où plusieurs malfaiteurs se sont emparés de bijoux d'une "valeur inestimable" avant de prendre la fuite.

20.10.2025

