Trois personnes soupçonnées d'avoir volé des câbles SNCF ont été interpellées mercredi à Illzach, en Alsace, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Colmar. Ces vols avaient fortement perturbé le trafic ferroviaire dans le Haut-Rhin à trois reprises en mars.

Le réseau de la SNCF s'étend sur plus de 28'000 kilomètres, ce qui représente un défi en matière de surveillance. ATS

Keystone-SDA ATS

Les suspects, deux hommes et une femme âgés de 26 à 36 ans, de nationalité roumaine, sont soupçonnés d'avoir commis trois vols les 5, 6 et 12 mars à Raedersheim et Merxheim, entraînant de fortes perturbations sur le trafic ferroviaire entre Colmar et Mulhouse.

La région Grand Est avait précisé que des câbles avaient été dérobés sur «plusieurs centaines de mètres».

La justice les soupçonne aussi d'un vol de cuivre et d'une tentative à Feldkirch au préjudice des sociétés Eiffage et Eurovia, pour un préjudice «évalué à plus de 100'000 euros (93'540 francs). Le cuivre était recherché pour être revendu», selon le parquet de Colmar.

Les suspects «contestent les faits qui leur sont reprochés». Placés en garde à vue pour vols aggravés commis en réunion avec des dégradations, ils doivent être déférés vendredi en vue de leur jugement en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Colmar.

La SNCF a mis en place plusieurs actions pour empêcher le vol de métaux, parmi lesquelles le survol des emprises ferroviaires par des drones. Malgré cela, «de nombreuses intrusions sont constatées chaque année pour commettre des actes de malveillance, avec des répercussions importantes sur les équipes, les clients et la circulation des trains», selon SNCF Réseaux.

Son réseau ferré s'étend sur plus de 28'000 kilomètres, ce qui représente un défi en matière de surveillance.