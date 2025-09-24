  1. Clients Privés
Trois jeunes arrêtés Vol de motos à Prilly et course-poursuite sur l'autoroute A1!

ATS

24.9.2025 - 17:19

Trois jeunes de 16 à 18 ans ont été arrêtés dans la nuit de mardi à mercredi après avoir volé deux motos dans un garage souterrain à Prilly (VD). Après une course-poursuite avec la police sur l'autoroute en direction de Genève, ils ont été arrêtés grâce à une herse à la hauteur de Perly dans le canton de Genève. Un policier a été légèrement blessé.

Le véhicule des trois jeunes a été repéré par une patrouille de gendarmerie sur l'autoroute A1 en direction de Genève, à la hauteur de Crans, après Nyon. La course-poursuite a pris fin à Perly dans le canton de Genève (photo symbolique).
Le véhicule des trois jeunes a été repéré par une patrouille de gendarmerie sur l'autoroute A1 en direction de Genève, à la hauteur de Crans, après Nyon. La course-poursuite a pris fin à Perly dans le canton de Genève (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

24.09.2025, 17:19

24.09.2025, 18:37

Les faits se sont déroulés vers 03h30, a indiqué mercredi après-midi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. C'est un témoin qui a avisé la police pour signaler un comportement suspect dans un garage souterrain à Prilly, ayant entendu du bruit. Peu après, il a aperçu trois personnes cagoulées s'enfuir à bord d'un véhicule dans lequel deux motos avaient été chargées, selon la police.

Leur véhicule a été repéré par une patrouille de gendarmerie sur l'autoroute A1 en direction de Genève, à la hauteur de Crans, après Nyon. Une seconde voiture de patrouille est venue en appui et il leur a été signifié de s'arrêter. Le conducteur du véhicule a refusé ces injonctions et a accéléré en circulant à haute vitesse et en empêchant les voitures de gendarmerie de se placer devant lui, explique la police.

Mineur sans permis, voiture volée

Plusieurs infractions routières ont été commises jusqu'à la sortie autoroutière de Perly. Le conducteur a alors emprunté la bretelle de sortie et s'est dirigé en direction du poste de douane. Alors que le véhicule des suspects arrivait à l'intersection entre la route de St-Julien et la route de Certoux, une patrouille de la police cantonale de Genève a déployé une herse, ce qui a permis de crever les pneus du véhicule des fuyards et qui s'est arrêté peu après, est-il détaillé.

Les occupants ont été interpellés par des gendarmes vaudois et genevois. Il s'agit d'un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) domicilié à Genève, âgé de 16 ans, et de deux Français de 17 et 18 ans.

Le conducteur, celui âgé de 16 ans, ne possède pas de permis de conduire, précise encore la police. Le véhicule dans lequel les deux motos ont été récupérées, était signalé volé, ajoute-t-elle. Durant l'intervention, un gendarme genevois a été légèrement blessé à la main.

Les investigations sont menées par la police de sûreté sous la conduite du Ministère public vaudois et du Tribunal des mineurs. Tous deux ont ouvert une instruction pénale à l'encontre des personnes interpellées.

