La compagnie australienne Qantas a été contrainte de dérouter vers Tahiti un vol à destination des Etats-Unis en raison d'un passager perturbateur. Selon les médias locaux, l'homme a mordu un membre d'équipage.

Le vol en provenance de Melbourne se dirigeait vers Dallas vendredi (photo d'illustration, archives). Unsplash/rparmly

Keystone-SDA ATS

Le vol en provenance de Melbourne se dirigeait vers Dallas vendredi lorsqu'il a dû faire escale à Papeete, en Polynésie française, à cause de ce passager récalcitrant.

L'homme a été maîtrisé par d'autres passagers. A l'atterrissage à Tahiti, l'individu a été pris en charge par les autorités locales et s'est vu infliger une interdiction de vol sur tous les avions de la compagnie aérienne australienne.

«La sécurité de nos clients et de notre équipage est notre priorité absolue et nous avons une tolérance zéro pour les comportements perturbateurs ou menaçants sur nos vols», a réagi dimanche un porte-parole de Qantas auprès de l'AFP.