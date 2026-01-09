  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bâle-Campagne Un voleur présumé de voitures tué par un garde-frontière à Augst

ATS

9.1.2026 - 16:23

Un garde-frontière a blessé mortellement un homme avec son arme de service, vendredi matin sur l'autoroute A3 à Augst, lorsque le véhicule conduit par ce dernier a été intercepté. La victime était soupçonnée d'être un voleur de voitures.

Le collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières a fait usage de son arme à feu. Le suspect a été tué (photo symbolique).
Le collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières a fait usage de son arme à feu. Le suspect a été tué (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

09.01.2026, 16:23

09.01.2026, 16:27

Le coup de feu mortel a été tiré peu après 06h30 par le collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF), indique la police cantonale de Bâle-Campagne. Une tierce personne a été légèrement blessée. Le Ministère public et la justice militaire ont ouvert une procédure d'enquête.

Contexte brûlant. Deux personnes blessées par des tirs d'une police fédérale à Portland

Contexte brûlantDeux personnes blessées par des tirs d'une police fédérale à Portland

Les plus lus

La Suisse se recueille - Suivez la journée d’hommage aux victimes en direct
Le gérant du bar placé en détention préventive
«Ce n'est pas un accident» - Giorgia Meloni réclame que les responsabilités soient établies
«Faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine» : le message d'espoir de trois jeunes
Le missile Orechnik, un message de Poutine à l'Europe et à Washington
«On a une génération qui a été décimée et ça va être très, très difficile de s'en relever»