La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a annoncé la suspension de tous ses vols jeudi soir aux Etats-Unis en raison d'une panne informatique, trois mois après un incident similaire.

Une panne informatique avait déjà cloué au sol la flotte de la compagnie le 20 juillet, pendant environ 3 heures.

«Alaska Airlines connaît une panne informatique qui touche ses opérations. Une interruption temporaire des vols est en cours», a écrit la 5e compagnie américaine, basée à Seattle, dans un message publié sur X à 16h20 sur la côte ouest américaine (01h20 heure suisse).

L'interruption concerne aussi sa filiale Horizon Air, selon le régulateur américain de l'aviation civile (FAA).

Trois heures après le début de l'incident, les usagers se plaignaient sur les réseaux sociaux d'un manque d'information.

«Pas d'embarquements, pas de mise à jour de la compagnie, seulement une succession de +peut-être+», a écrit sur X un certain Jeff Lawrence, en publiant une photo de passagers attendant d'après lui de monter à bord à l'aéroport de Seattle.

En septembre 2024, Alaska Airlines avait aussi subi une panne informatique importante à Seattle, où elle a son siège, provoquant un arrêt au sol de ses avions et des retards de ses vols.

La compagnie a assuré à l'époque qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque, mais d'un problème de certificat affectant plusieurs systèmes.

Tous ces incidents surviennent également après qu'un porte-bouchon – opercule condamnant une issue de secours redondante – d'un Boeing 737 Max 9 nouvellement livré s'est détachée lors d'un vol d'Alaska Airlines entre Portland (Oregon) et Ontario (Californie) en janvier 2024.

Cette dernière est la cinquième plus grosse compagnie aérienne des Etats-Unis depuis son rachat l'an dernier de Hawaiian Airlines.

Les deux compagnies disposent d'une flotte de plus de 360 avions qui desservent environ 140 destinations, principalement dans l'ouest des Etats-Unis et dans l'archipel d'Hawaï.