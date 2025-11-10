  1. Clients Privés
Victimes suisses Vols de motos de luxe dans les Alpes: quatre hommes arrêtés

ATS

Quatre hommes ont été arrêtés début novembre après une trentaine de vols de motos de luxe appartenant principalement à des touristes allemands et suisses en visite dans les Alpes. L'annonce a été faite lundi par le procureur de Grenoble.

Quatre hommes ont été arrêtés début novembre après une trentaine de vols de motos de luxe (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

Les motos ciblées étaient quasiment toutes des motos de la marque BMW GS, «des engins très onéreux» et «présentant des failles de sécurité» rendant leur vol «plus facile que d'autres modèles», a indiqué Etienne Manteaux lors d'une conférence de presse.

Les quatre hommes, âgés de 21 à 24 ans, dont un ressortissant macédonien et un ressortissant kosovar, ont commis ces vols entre fin juin et fin octobre principalement en Isère, mais aussi en Savoie, Haute-Savoie, Drôme, Ardèche et dans les Hautes-Alpes.

Les suspects, dont trois ont été placés en détention provisoire, comparaîtront fin décembre pour «vol commis en bande organisée» et «association de malfaiteurs aggravée», a précisé le magistrat.

Victimes suisses

Selon les enquêteurs, la quasi-totalité des victimes de ces vols étaient des touristes, en grande majorité des Allemands et des Suisses mais aussi des Luxembourgeois, Espagnols, Britanniques et Italiens, qui résidaient au moment du vol dans des hôtels haut-de-gamme situés en zone touristique huppée.

Au total, en trois mois, 34 motos ont été volées et trois ont fait l'objet de tentatives de vol. Cinq motos ont pu être retrouvées dans des planques, et restituées à leurs propriétaires. Aucune «filière de revente» structurée n'a cependant été «identifiée», a ajouté M. Manteaux.

En septembre 2023, cinq hommes dont deux mineurs, qui n'auraient pas de lien avec les quatre hommes arrêtés début novembre, avaient été interpellés après le vol d'une dizaine de motos également de modèle BMW GS, entre l'Isère et les Hautes-Alpes, selon la même source.

