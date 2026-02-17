Epstein envoyait des avions à Londres avec des femmes à bord: Andrew impliqué ?

La police britannique a dit mardi examiner des allégations qui ont émergé des dossiers Epstein selon lesquelles des femmes auraient été envoyées au Royaume-Uni dans des avions privés du pédocriminel américain, à la suite d'appels à vérifier l'implication de l'ex-prince Andrew dans ces vols.

Agence France-Presse Valérie Passello

«Nous évaluons des informations concernant des vols privés à destination et en provenance de l'aéroport (londonien) de Stansted, après la publication des dossiers Epstein par le ministère américain de la Justice», a indiqué la police de l'Essex, région du nord-est de la capitale où se trouve cet aéroport, dans un communiqué.

La police, qui devra déterminer si les informations sont suffisantes pour ouvrir une enquête formelle, n'a pas mentionné le nom d'Andrew.

Mais la semaine dernière, l'ex-Premier ministre travailliste Gordon Brown avait appelé la police à «revoir en urgence» les investigations menées à ce sujet, affirmant avoir été «informé en privé que les enquêtes liées à l'ex-prince Andrew n'avaient pas correctement examiné des preuves essentielles au sujet des vols».

Selon une enquête de la BBC publiée en décembre, environ 90 vols liés au pédocriminel américain ont atterri et décollé d'aéroports britanniques entre le début des années 1990 et 2018, avec à leur bord pour certains des femmes qui ont dit avoir été agressées par Epstein, mort en prison en 2019.

Charles III préoccupé

Dans une interview au magazine New Statesman, Gordon Brown, qui était au pouvoir entre 2007 et 2010, a demandé à la police «d'examiner» pleinement cette question, ajoutant que «les autorités ne savaient pas ce qu'il se passait» à l'époque.

L'ex-prince, qui a été accusé d'agressions sexuelles alors qu'elle avait 17 ans par l'Américaine Virginia Giuffre (qui s'est suicidée en avril 2025), et nie toute faute, a été déchu de ses titres royaux en octobre pour ses liens avec Jeffrey Epstein.

La semaine dernière, le roi Charles III a exprimé sa préoccupation après les nouvelles révélations sur son frère, et a indiqué que Buckingham palace était prêt à «soutenir» si besoin les investigations de la police.

Le même jour, la police de Windsor, où le prince déchu avait sa résidence royale, avait dit «examiner» des informations selon lesquelles Andrew aurait transmis en 2010 au financier américain des rapports confidentiels alors qu'il était envoyé spécial pour le commerce international.

Mardi, le Financial Times a exhumé de nouveaux courriels selon lesquels l'ex-prince avait, à cette époque, accepté d'aider à négocier une transaction à huit milliards de dollars en liquide contre du pétrole entre un fonds souverain chinois et les Emirats arabes unis, à l'occasion d'un déplacement officiel en Chine.

Il avait échangé de nombreux messages concernant ce projet avec un banquier dont il était proche et Jeffrey Epstein, alors déjà condamné pour recours à des prostituées mineures.